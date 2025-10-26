Éxito de participación en las visitas al nuevo buque insignia de la Guardia Civil atracado en Palma, el Duque de Ahumada

El nuevo buque insignia de la Guardia Civil del Mar, el Duque de Ahumada, ha atracado este domingo en la base naval de Porto Pi, en Palma, donde ha celebrado una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda conocer de cerca la embarcación.

Las visitas, gratuitas y dirigidas a todos los públicos, se han realizado entre las 10:00 y las 13:00 horas, con la tripulación del navío mostrando a los asistentes las distintas dependencias y equipamientos del buque. Desde primera hora de la mañana se han registrado colas de gente frente al buque, que finalmente ha acogido más de 20 visitas de grupos de unas 50 personas cada uno. la lluvia no ha espantado a los curiosos que esperaban para ver las entrañas dle buque insignia de la Guardia Civil.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, visitará este lunes en Palma el nuevo buque oceánico del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y los máximos responsables de la Comandancia de la Guardia Civil en esta comunidad, han acompañado a Calvo durante la visita.

El Duque de Ahumada llegó a Palma el sábado por la tarde procedente de Ibiza, dentro de la travesía que está realizando por el litoral español tras su reciente incorporación al servicio el pasado 18 de septiembre. La ceremonia oficial de entrega se celebró en el astillero de Armón, en Vigo, donde fue construido.

Largas colas se han formado esta mañana a pesar de la lluvia. / GC

Con más de 11.000 millas de autonomía, el buque puede navegar durante un mes sin necesidad de recalar en puerto. Está equipado con tecnología de navegación y comunicaciones de última generación, además de contar con helipuerto, dos embarcaciones rápidas y un vehículo submarino operado por control remoto (ROV) capaz de alcanzar los 1.000 metros de profundidad.

El Duque de Ahumada se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, y está destinado a reforzar la seguridad marítima, combatir la delincuencia transfronteriza y colaborar en la lucha contra la migración irregular y la trata de personas. Además, debido a su financiación comunitaria, el buque participará en misiones en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea durante cuatro meses al año.

Con su puesta en servicio, la Guardia Civil da un salto cualitativo en sus capacidades operativas en el ámbito marítimo, al sustituir al veterano Río Miño, que ha completado su ciclo de vida útil.