Un crucero rescata a una patera con 19 migrantes próxima a Cabrera

El rescate ha sido realizado por el crucero MSC 'Espléndida' que continua el trayecto con los migrantes al puerto de destino en Barcelona

Archivo - Patera en aguas de Baleares.

Archivo - Patera en aguas de Baleares. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

EFE

EP

Un crucero ha rescatado este domingo a 19 migrantes, que han sido interceptados a bordo de una embarcación tipo patera a 20 millas de la isla de Cabrera, y los traslada al puerto de Barcelona.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, esta embarcación, con un total de 19 personas, de origen magrebí, a bordo ha sido interceptada a las 16.14 horas, a 20 millas de Cabrera. En el rescate de ha intervenido el Crucero MSC 'Espléndida' que continua el trayecto con los migrantes al puerto de destino en Barcelona.

Setenta migrantes llegan a Ibiza y Cabrera

Un total de 70 inmigrantes han llegado este domingo a Formentera y a Cabrera en cuatro pateras, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.

Tres barcazas han alcanzado la costa de Formentera y una cuarta ha sido localizada en plena mar, a 20 millas del archipiélago de Cabrera. En este último caso, los migrantes han sido auxiliados por un crucero turístico que navegaba rumbo a Barcelona.

En primer lugar, a las 08:26 horas, han sido interceptados en tierra 16 viajeros, subsaharianos y magrebís, en la playa de Es Migjorn, y a las 10:52 horas otros 10, todos magrebís, en la zona de Ses Pesqueres Altes, en el Pilar de La Mola.

A las 11:10 horas, 25 inmigrantes más han sido localizados en S'Estufador, también en la playa de Es Migjorn, de los que 23 son magrebís y dos asiáticos. Les han atendido agentes de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

Finalmente, a las 16.14 horas han sido hallados en el mar 19 personas que navegaban en una pequeña embarcación a 20 millas de Cabrera. En este caso, ha intervenido el crucero turístico 'Espléndida', de la compañía MSC Cruceros, que ha les ha recogido y ha continuado su ruta hacia el puerto de Barcelona, ha explicado la Delegación del Gobierno.

Con estas cuatro últimas barcas, en lo que va de año han llegado 340 pateras a Baleares, con un total de 6.270 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares. Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

