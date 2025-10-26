Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas

“Esa tienda, yo la quiero tener algún día”: Rafaela Flaquer Pascual era solo una niña cuando expresó por primera vez ese deseo, con fuerza y determinación. Hoy tiene 56 años y sigue siendo igual de cabezota. Hace ya 26 años cumplió su sueño: tener su propia tienda, en pleno Capdepera. Para la gente, para el pueblo. Pero la pasión se ha convertido también en una carga.

Necesidades distintas

Flaquer es una de las pocas comerciantes que resisten. En un pueblo que, como tantos otros en Mallorca, parece dividido: entre el deseo mallorquín de preservar la identidad, la búsqueda económica de prosperidad, la necesidad personal de mantener vida en el pueblo y la indiferencia general hacia el comercio local.

“Créanselo o no, pero mi lema siempre fue: ‘La gente debe venir y sentirse bien, no comprar’”, dice Flaquer. Y se le cree. Con sus pantalones bombachos, el práctico corte de pelo corto y la expresión decidida, no parece alguien que busque aparentar.

“Me gustan los turistas”

Pero ella misma también está dividida. Es gabellina, como se llaman los habitantes de Capdepera. Y a la vez, ya no tanto.

“Amo mi pueblo. O lo amaba. Pero ya no me siento ligada a este lugar. Podría vivir en otro sitio. Y eso es liberador”, confiesa Rafaela Flaquer. Sin embargo, su tierra no le es indiferente, se nota cuando habla. Por ejemplo, cuando recuerda cómo era hace 26 años, cuando —con 29 años— alquiló por fin el local de sus sueños de infancia, a pocos metros del actual, también en la calle principal.

“Entonces el pueblo aún estaba lleno de tiendas. Había de todo lo necesario.” Cuatro bancos, tres panaderías, varias tiendas de ropa, cuatro pequeños supermercados, una ferretería, una tienda de fotografía... Incluso hace diez años, cuando compró su local actual, todavía se sentía vida en el pueblo.

Ahora, sin embargo, la librería y la sucursal bancaria de enfrente han desaparecido, igual que la droguería, la tienda de productos naturales y la ferretería. La mayoría de escaparates están vacíos, con carteles descoloridos que dicen “Se alquila”. Algunas tiendas de decoración o souvenirs abrieron y cerraron. Hace poco, unos alemanes que habían montado un concept store moderno se marcharon: “Intentaron mantener el negocio dos años en Capdepera. Ahora están en Artà. Allí les va mejor”, cuenta Flaquer.

Es una mujer fuerte, enérgica, trabajadora; se nota al oírla hablar entre los estantes llenos de zapatos. Su tienda se llama “Ca na Rafaela” (la casa de Rafaela). Un nombre que no podría ser más apropiado. Durante las dos horas que la Mallorca Zeitung pasa con ella, entran varias clientas: mujeres del pueblo, solo para mirar o charlar. “Quizás venga diez veces sin comprar nada, pero a la undécima, sí”, dice una de ellas. Flaquer le sonríe.

Las únicas que compran algo son dos alemanas, propietarias de una segunda residencia. “Me gustan los turistas. Me contagia la alegría que traen”, dice Rafaela. Mientras no haya demasiados. Pero el peligro de masificación y pérdida de identidad que se vive en Artà no amenaza aquí.

¿“Una Alemania artificial” en Artà?

“Cuando uno llega a Artà, a la calle principal, muchos —incluso alemanes— sienten que han llegado a Alemania. Pero es una Alemania falsa, artificial, superficial y forzada”, escribió recientemente el historiador y columnista local Miquel Llull, de Capdepera, en capvermell.org.

Alertó de un “etnocidio” que ya se estaría produciendo en Artà y que podría alcanzar también a Capdepera: la desaparición de lo mallorquín. En efecto, podría decirse que Artà ha logrado lo que Capdepera no: un comercio próspero. O, visto de otro modo, que Artà ha cedido el control a la escena germano-escandinava hip-chic. Ambas cosas son ciertas.

Sea como sea, Capdepera está muy lejos de eso. Apenas se ven turistas centroeuropeos, y si los hay, es sobre todo en los dos o tres restaurantes del verano en la plaza del mercado. Algunos entran en la única tienda de decoración que resiste, “La tortuga”, dos locales más allá de “Ca na Rafaela”, fundada por alemanes. “Seguro que en Artà venderíamos más, pero ahora la propietaria del local es mallorquina, así que nos quedamos”, dice una empleada.

También la tradicional tienda de cestería “Son Poca Palla” atrae aún a algunos clientes. Y aparte de eso… poco más. Ni boutiques caras para “turistas de calidad”, ni apenas tiendas de barrio para los vecinos.

Alquileres altos, mucho tráfico y poco interés

“Muchas veces me he dicho: este invierno cierro, no vale la pena. Pero nunca lo hago. Quiero estar aquí para la gente, no ser una tienda de temporada”, dice Flaquer.

No suena amarga ni derrotada al reflexionar sobre lo que falla en Capdepera. Más bien parece hablar desde una perspectiva casi filosófica: “¿Qué hace que un pueblo sea pueblo? La gente. Sobre todo los mayores se merecen un pueblo con vida. Y eso solo existe si hay tiendas. Escaparates que iluminen las calles por la noche. Lugares donde se creen vínculos personales.”

En Capdepera, el ayuntamiento no hace nada para cambiar la situación, opina. Un cartel que invite a comprar en el pueblo no basta. “En el casco antiguo, alrededor del castillo, no permiten tiendas. Y en la calle principal no se puede pasear, con tanto coche y aceras tan estrechas.”

Pero también culpa a los propios vecinos: los dueños de los locales que prefieren dejarlos vacíos antes que bajar el alquiler, o los que se quejan de la desaparición del comercio pero nunca compran allí porque ‘es caro’. “Los gabellins no son muy solidarios entre ellos”, dice Flaquer.

“Un pueblo muerto, pero con mucho ruido”

Por supuesto, la competencia más fuerte es el comercio en línea. “No”, se corrige ella misma, “es el sistema en sí, que nos empuja a gastar dinero en cada vez más productos baratos, en lugar de pocos y de calidad, de aquí.”

En algunos lugares —como Artà— existe una mayor conciencia colectiva sobre la importancia de apoyar al comercio local. En otros —como Capdepera— no tanto. No, tampoco quiere que Capdepera se convierta en un segundo Artà. “Pero allí al menos hay vida. Capdepera es solo un pueblo muerto con mucho ruido.”

¿Volvería a abrir una tienda aquí, pese a todo? “No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero entiendo perfectamente que mis hijos no quieran hacerlo.” Le quedan diez años para jubilarse. Después, también su tienda será historia. No es una perspectiva alentadora. Pero sí la realidad.