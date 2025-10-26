Activado el nivel de vigilancia IG0 en Mallorca por lluvias y aviso amarillo de la Aemet

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en Mallorca ante la previsión de lluvias. La medida responde al aviso amarillo de la Aemet vigente para este domingo, 26 de octubre de 2025. El nivel IG0 implica vigilancia preventiva y coordinación de recursos por meteorología adversa, sin incidencias graves declaradas.

La Serra de Tramuntana se mantiene en riesgo por chubascos entre las 11.00 y las 16.59 horas, con posibilidad de acumulados de hasta 20 l/m² en una hora. En el conjunto del episodio, las precipitaciones podrían alcanzar 40–60 l/m² de forma local. Emergencias pide a la ciudadanía precaución y que, ante cualquier situación de peligro, llame al 112.

Qué significa el IG0 y cómo te afecta

El IG0 es el nivel más bajo del Plan Meteobal. Activa la monitorización meteorológica, refuerza los avisos informativos y prepara a los servicios operativos por si el escenario empeora. No conlleva restricciones específicas, pero sí la recomendación de evitar riesgos innecesarios, especialmente en zonas propensas a escorrentías o inundaciones puntuales.

En días de aviso amarillo, los chubascos pueden ser irregulares y concentrarse en cortos periodos de tiempo. Esto aumenta la posibilidad de encharcamientos en vías urbanas, pequeñas riadas en torrentes y reducción de la visibilidad en carretera. Planifica los desplazamientos y consulta el estado de rutas principales.

Consejos prácticos ante lluvias intensas

Si estás en casa, asegúrate de puertas y ventanas, retira objetos del exterior que el agua pueda arrastrar y evita bajar a sótanos o zonas inundables. Permanece en áreas altas de la vivienda si el agua sube y, en caso de inundación interior, desconecta el interruptor general de la electricidad.

Si te desplazas en vehículo, modera la velocidad, mantén la distancia de seguridad y circula por rutas principales. Evita atravesar balsas de agua o torrentes; aunque parezcan poco profundas, pueden ocultar daños en la calzada o arrastres. Ante duda, detente en un lugar seguro y espera a que mejore la situación.

Dónde informarte y cuándo llamar

Sigue los avisos del 112 Baleares y las actualizaciones de Aemet. Consulta canales oficiales antes de realizar actividades al aire libre en Tramuntana o en zonas rurales. Llama al 112 si detectas peligro para personas, incidencias de tráfico, caída de elementos o si necesitas asistencia urgente.