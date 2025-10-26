Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
Emergencias mantiene el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal ante la previsión de chubascos intensos este domingo, especialmente en la Serra de Tramuntana
El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en Mallorca debido a la previsión de lluvias y fenómenos tormentosos para este domingo, 26 de octubre de 2025.
El IG0 implica una fase de vigilancia y seguimiento preventivo, en la que se mantiene la coordinación entre servicios de emergencias, sin que por ahora se hayan declarado incidencias graves.
Aviso amarillo en la Serra de Tramuntana
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Serra de Tramuntana se encuentra en aviso amarillo entre las 11.00 y las 16.59 horas, por la posibilidad de chubascos localmente intensos, con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
En el conjunto del episodio, las precipitaciones podrían alcanzar entre 40 y 60 litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas de montaña y en el norte de la isla.
Radar de lluvia en Mallorca en directo
Desde el 112 piden a la ciudadanía extremar la precaución ante posibles balsas de agua, desprendimientos o reducción de visibilidad en carretera, y recuerdan que ante cualquier situación de riesgo se debe llamar al 112.
Además, puedes consultar en tiempo real el radar de lluvias en Mallorca, que muestra el avance de los chubascos y tormentas sobre la isla, para planificar tus desplazamientos o actividades al aire libre con mayor seguridad.
