Poder volver a casa en el momento del adiós

Mallorca es tierra de acogida de muchas nacionalidades distintas, sobre todo europeas, que escogen esta isla paradisíaca para retirarse y vivir la mejor jubilación. Con el paso de los años, y cuando llega el momento de la defunción, son muchas las familias que quieren trasladar los restos de los seres queridos a sus países de origen, y es en este proceso donde es importante que las familias se sientan acompañadas durante todo el proceso y con todas las facilidades para llevar a cabo el traslado.

En Serveis Funeraris Mallorca, la empresa funeraria de referencia en la capital de las Islas Baleares, son muy conscientes de la cantidad de trámites y la dificultad que supone el traslado del cuerpo de un ser querido desde fuera de España. Por ello, Serveis Funeraris Mallorca ofrece el traslado de cuerpos en caso de fallecimiento, tanto dentro como fuera de la isla y garantizando un servicio completo y atento.

Por otro lado, y también en sentido contrario, la compañía funeraria dispone del servicio que incluye también la recepción desde otros lugares del mundo, para que los restos puedan ser inhumados en Mallorca.

El equipo de Serveis Funeraris Mallorca ofrece un acompañamiento cercano y profesional en cada traslado. / Cristina Ortega

Despedida y repatriación, descansar en las tierras que cada uno escoja

Cuando un ser querido fallece en un lugar distinto de donde será inhumado, es necesario trasladar su cuerpo para poder llevar a cabo ese proceso. La legislación prohíbe que este traslado se realice con un vehículo particular, por lo que es obligatorio contar con la ayuda de una compañía especializada y autorizada como Serveis Funeraris Mallorca que lleva a cabo este traslado tanto a nivel nacional como internacional. El equipo de profesionales se ocupa del traslado del cuerpo desde cualquier punto de la isla de Mallorca a la mayor brevedad posible, dentro de los plazos legales obligatorios.

La compañía también se ocupa de todos los trámites legales y administrativos necesarios para realizar el traslado, con el fin de que las familias no tengan que preocuparse de ello en estos momentos de duelo. En Serveis Funeraris Mallorca ofrecen un servicio de traslado eficiente, que cumple con todos los requisitos legales y que intenta hacer más fácil a las familias este trámite en un momento siempre emocionalmente delicado.

La empresa garantiza un servicio integral para facilitar el proceso a las familias en momentos difíciles. / AdobeStock

Sobre Serveis Funeraris Mallorca

Serveis Funeraris de Mallorca es una empresa mallorquina de servicios funerarios con amplia experiencia en el sector. Cuenta con el equipo humano y los recursos necesarios para dar a las familias el servicio integral más completo cuando fallece un ser querido. La compañía se encarga de todo lo relacionado con la organización del funeral, incluyendo el tipo de ceremonia u homenaje elegido.