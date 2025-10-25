El Govern estudia dar carácter retroactivo a su nueva ayuda de 10.000 euros

«No se trata solo de construir nuevas viviendas en Balears, también hay que conseguir que los residentes puedan comprarlas», señala el presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de las islas (Proinba), Oscar Carreras. Eso explica que uno de los temas abordados durante la reciente reunión que mantuvo con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller del ramo, José Luis Mateo, sea el de las ayudas a las que se va a poder acceder, tanto las aportadas por el propio Ejecutivo autonómico como las que se están negociando con el estatal en el marco del nuevo plan estatal de la vivienda.

Imagen de la reunión celebrada esta semana entre el Govern y los promotores inmobiliarios. / CAIB

Por lo que respecta a las autonómicas, Carreras afirma que desde el Govern se le comunicó su intención de que la nueva ayuda de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años puedan adquirir su primera residencia, anunciada por Prohens durante el Debate de Política General celebrado el pasado día 7, se apruebe para el próximo año pero con carácter retroactivo al momento del citado anuncio, lo que significa que también podrían acceder a ella quienes compren esa primera vivienda durante el último trimestre del presente ejercicio.

Igualmente, se valora que las conversaciones con el Gobierno central para que incluya las viviendas de precio limitado en las ayudas estatales están avanzando de forma positiva.