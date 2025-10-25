Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UGT critica la "falta de diálogo" del Ib-Salut en la gestión del transporte sanitario

El sindicato critica que Ib-Salut y la Conselleria comuniquen “por notas de prensa” decisiones que afectan a la plantilla y alerta de modificaciones en la nueva flota que retirarían plataformas hidráulicas, anclajes reforzados y suelos antideslizantes, con posible impacto en la seguridad y en las condiciones de trabajo

Imagen de archivo de las nuevas ambulancias de transporte sanitario programado que llegaron a Baleares en septiembre.

Imagen de archivo de las nuevas ambulancias de transporte sanitario programado que llegaron a Baleares en septiembre. / IB-Salut

Palma

UGT ha manifestado su “profunda preocupación y total disconformidad” con la forma en que Ib-Salut y la Conselleria de Salud están adoptando decisiones que afectan a los profesionales del transporte sanitario en Baleares. La organización sostiene que, por cuarto día consecutivo, trabajadores y representantes sindicales se enteran de medidas relevantes “a través de notas de prensa”, sin un proceso previo de negociación.

El secretario del comité de empresa de la GSAIB (Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares), Francisco Muñoz, considera “inaceptable” esta vía unilateral y reclama abrir un diálogo legítimo con la parte social, una demanda que —afirma— el sindicato mantiene “desde hace años”. Las informaciones recientes sobre la nueva flota de ambulancias y la financiación del permiso de conducción C han generado “incertidumbre y malestar” en la plantilla.

Flota y equipamiento: retiradas “esenciales”

Según UGT, las ambulancias anunciadas como “punteras y mejoradas” estarían sufriendo modificaciones que implican la retirada de plataformas hidráulicas para sillas de ruedas, anclajes reforzados y suelos antideslizantes. El sindicato cuestiona la coherencia del mensaje oficial cuando se asegura que estos cambios no afectarán a la calidad asistencial, pero sí a las condiciones laborales de los técnicos.

Muñoz advierte de que la ausencia de rampas hidráulicas “obligará a subir a peso a pacientes en silla de ruedas”, con el consiguiente riesgo de lesiones y deterioro de las condiciones de trabajo. UGT pide evaluar el impacto real de las modificaciones y mantener los estándares de seguridad en el interior de las unidades.

Comunicación y negociación pendientes

La central sindical reprocha a la administración que decisiones con repercusión directa sobre turnos, carga física y procedimientos se comuniquen por canales externos. A su juicio, la información debería trasladarse primero a los comités de empresa y, después, a la opinión pública. UGT reclama un calendario de reuniones para ordenar los cambios, aclarar la financiación del carné C y fijar protocolos que eviten interpretaciones contradictorias.

El sindicato insiste en que cualquier actualización de la flota debe ir acompañada de formación y de una valoración de riesgos específica, especialmente en maniobras de movilización y traslado de pacientes con movilidad reducida.

Impacto en la ciudadanía y próximos pasos

UGT subraya que las condiciones de los profesionales repercuten en la calidad del servicio a la ciudadanía. Un equipamiento adecuado —defiende— reduce tiempos de atención, previene accidentes laborales y mejora la seguridad del paciente. La organización solicita a Ib-Salut y a la Conselleria de Salud que reconsideren las modificaciones y que garanticen una dotación acorde a las necesidades del servicio en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

A la espera de respuesta oficial, el sindicato mantiene su llamada al diálogo y reitera que su objetivo es “consenso y seguridad” para trabajadores y usuarios. UGT pide transparencia sobre el cronograma de implantación de la nueva flota y sobre las medidas compensatorias si se confirmara la retirada de elementos críticos.

