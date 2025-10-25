El PP acusa a Armengol de bloquear por segunda vez la ley para suprimir la tasa de basuras

El Partido Popular ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al PSOE de impedir en dos ocasiones la tramitación de una ley destinada a eliminar la tasa de basuras. Según el PP, la proposición fue registrada en la Cámara Baja a comienzos de año y “vetada en enero de 2025 por el Gobierno”, lo que impidió su debate. La formación añade que el mismo texto se inscribió en el Senado en febrero y, tras salir adelante, quedó remitido de nuevo al Congreso, donde —afirman— permanece “paralizado” sin incorporarse al orden del día.

Los populares enmarcan su propuesta en el debate sobre la financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Aseguran que la Directiva UE 2018/851 faculta a los Estados a revisar sus sistemas, pero no impone subir tasas ni que los ciudadanos sufraguen el coste total del servicio. El PSOE y la Presidencia del Congreso no han ofrecido, en este texto, una versión propia de los hechos.

Qué denuncia el PP

El grupo sostiene que la Mesa del Congreso no ha permitido que la iniciativa continúe su recorrido parlamentario tras el envío desde el Senado. Según su relato, se trata de una ley popular orientada a suprimir la nueva tasa aprobada por el Gobierno central. El PP insiste en que pretende abrir un debate sobre modelos de financiación municipales sin trasladar “cargas adicionales” a los hogares.

En Mallorca y el resto de Baleares, el debate sobre la factura de residuos tiene impacto directo en ayuntamientos y mancomunidades, por el peso del turismo y la estacionalidad. Los populares argumentan que la carga para el contribuyente debe equilibrarse con alternativas de gestión y eficiencia.

El marco europeo citado

La Directiva UE 2018/851 modifica la normativa de residuos y permite a los Estados revisar y adaptar sus sistemas. El PP subraya que el texto europeo no obliga a establecer ni incrementar tasas de forma automática. En consecuencia, defienden que la política de precios debe definirse en función de la realidad de cada territorio y de los costes del servicio.

El debate sigue abierto. Los populares reclaman que su iniciativa se tramite y se debata en el Congreso. Mientras, el partido mantiene sus críticas a la gestión del PSOE en la Cámara. La Presidencia recuerda, de forma general, que los tiempos parlamentarios están sujetos a procedimientos y acuerdos de los órganos de gobierno.