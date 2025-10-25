Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP acusa a Armengol de bloquear por segunda vez la ley para suprimir la tasa de basuras

Los populares sostienen que una iniciativa registrada en el Congreso fue vetada en enero de 2025 y que, tras su aprobación en el Senado en febrero, permanece “paralizada” en la Cámara Baja; citan la Directiva UE 2018/851 para defender que no exige elevar las tasas ni costear el servicio al 100%

Archivo - El PP denuncia que Armengol y el PSOE han impedido dos veces debatir la ley para eliminar la nueva tasa de basuras.

Archivo - El PP denuncia que Armengol y el PSOE han impedido dos veces debatir la ley para eliminar la nueva tasa de basuras. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

El Partido Popular ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al PSOE de impedir en dos ocasiones la tramitación de una ley destinada a eliminar la tasa de basuras. Según el PP, la proposición fue registrada en la Cámara Baja a comienzos de año y “vetada en enero de 2025 por el Gobierno”, lo que impidió su debate. La formación añade que el mismo texto se inscribió en el Senado en febrero y, tras salir adelante, quedó remitido de nuevo al Congreso, donde —afirman— permanece “paralizado” sin incorporarse al orden del día.

Los populares enmarcan su propuesta en el debate sobre la financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Aseguran que la Directiva UE 2018/851 faculta a los Estados a revisar sus sistemas, pero no impone subir tasas ni que los ciudadanos sufraguen el coste total del servicio. El PSOE y la Presidencia del Congreso no han ofrecido, en este texto, una versión propia de los hechos.

Qué denuncia el PP

El grupo sostiene que la Mesa del Congreso no ha permitido que la iniciativa continúe su recorrido parlamentario tras el envío desde el Senado. Según su relato, se trata de una ley popular orientada a suprimir la nueva tasa aprobada por el Gobierno central. El PP insiste en que pretende abrir un debate sobre modelos de financiación municipales sin trasladar “cargas adicionales” a los hogares.

En Mallorca y el resto de Baleares, el debate sobre la factura de residuos tiene impacto directo en ayuntamientos y mancomunidades, por el peso del turismo y la estacionalidad. Los populares argumentan que la carga para el contribuyente debe equilibrarse con alternativas de gestión y eficiencia.

El marco europeo citado

La Directiva UE 2018/851 modifica la normativa de residuos y permite a los Estados revisar y adaptar sus sistemas. El PP subraya que el texto europeo no obliga a establecer ni incrementar tasas de forma automática. En consecuencia, defienden que la política de precios debe definirse en función de la realidad de cada territorio y de los costes del servicio.

Noticias relacionadas y más

El debate sigue abierto. Los populares reclaman que su iniciativa se tramite y se debata en el Congreso. Mientras, el partido mantiene sus críticas a la gestión del PSOE en la Cámara. La Presidencia recuerda, de forma general, que los tiempos parlamentarios están sujetos a procedimientos y acuerdos de los órganos de gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  3. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  4. En Mallorca no hay mallorquines
  5. Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
  6. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  7. Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
  8. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral

El PP acusa a Armengol de bloquear por segunda vez la ley para suprimir la tasa de basuras

El PP acusa a Armengol de bloquear por segunda vez la ley para suprimir la tasa de basuras

La cueva de Ibiza viral en TikTok: bajo investigación por riesgo ambiental y vertidos ilegales

La cueva de Ibiza viral en TikTok: bajo investigación por riesgo ambiental y vertidos ilegales

«Puede enseñar mejor sobre ciencia una buena historia que la tabla periódica»: el 'influencer' científico Ponte Bata reivindica la química en Mallorca

«Puede enseñar mejor sobre ciencia una buena historia que la tabla periódica»: el 'influencer' científico Ponte Bata reivindica la química en Mallorca

El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones por compensaciones en vuelos a islas

El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones por compensaciones en vuelos a islas

Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: "Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos"

Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: "Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos"

Pere Salvà: «Deberíamos bajar de los 18 millones de turistas a diez o doce, nos dirán de todo»

Pere Salvà: «Deberíamos bajar de los 18 millones de turistas a diez o doce, nos dirán de todo»

Eduardo Lobo, comandante del 'Duque de Ahumada': "Patrullaremos con frecuencia Baleares, una zona crítica por las rutas de la inmigración y el narcotráfico"

Eduardo Lobo, comandante del 'Duque de Ahumada': "Patrullaremos con frecuencia Baleares, una zona crítica por las rutas de la inmigración y el narcotráfico"

El Govern estudia dar carácter retroactivo a su nueva ayuda de 10.000 euros

El Govern estudia dar carácter retroactivo a su nueva ayuda de 10.000 euros
Tracking Pixel Contents