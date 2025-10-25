Pere Salvà: «Deberíamos bajar de los 18 millones de turistas a diez o doce, nos dirán de todo»

Pere Salvà (Sant Jordi, 1950) fue catedrático de Geografía Humana en la Universitat de les Illes Balears, donde enseñó durante medio siglo. Figura legendaria del análisis de la colisión entre población y turismo, que radiografió en un Libro Blanco, vive de espalda a los partidos aunque «me llaman alguna vez».

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cuándo reventará Mallorca?»

Ya ha reventado, ha estallado la bomba demográfica. Solía bromear que en Mallorca cabían los ocho mil millones de seres humanos del planeta, a medio metro cuadrado per cápita y a riesgo de hundir la isla. Maria Antònia Munar nos preguntaba siempre «¿cuántos habitantes son el límite?». La respuesta, «es una decisión política».

Munar me ha hecho el trabajo, ¿cuántos habitantes son el límite de una Mallorca racional?

Bordeamos el millón y tendríamos que volver a los ochocientos mil, repasando las necesidades de agua y vivienda.

¿Y cuál sería la cifra racional de turistas?

Habría que eliminar buena parte de la oferta, porque estamos en 18 millones y deberíamos bajar a diez o doce, casi la mitad. Nos dirán de todo.

¿Pensó alguna vez que Mallorca llegaría al millón de habitantes?

En 1996 hice una proyección y el margen más alto no me llegaba al millón. Las cifras se han desbordado, Balears ha crecido en 370 mil personas en este siglo, con otras 230 mil hasta 2037 según el INE. Espero que se equivoque. Y como desde la covid no hay crecimiento vegetativo, todo es saldo migratorio.

¿Hay que prohibir las ventas de casas a extranjeros?

No lo veo viable con la legislación actual. Malta o Dinamarca tomaron prevenciones, pero nosotros no teníamos miedo a los extranjeros. Es curioso que protestemos de la emigración del sur que es complementaria, cuando la del norte es competitiva. Los europeos ricos nos disputan los puestos de trabajo y la vivienda, nos expulsan de la isla.

¿Tiene miedo de que le acusen de xenófobo?

Hay que ir muy alerta, así que tomo precauciones. Las pateras son la imagen dramática, pero el 99 por ciento de los inmigrantes llegan con un visado por avión, desde Madrid y Barcelona. Por no hablar de esas pateras que no consideramos como tales, los yates y cruceros.

¿Se cree los lamentos de Prohens sobre la explosión demográfica?

Seguimos quejándonos de que «somos demasiados», pero no le ponemos remedio porque no medimos nuestras necesidades. Siempre me despedía de Biel Company diciéndole «parole, parole, parole».

Por no hablar de partidos como el PSOE, que presume de haber vendido su sede de Alaró a un alemán integrado.

Cuando empecé a estudiar las ventas a alemanes en los años setenta, y se equiparaba a Mallorca con un Land, se popularizó la expresión «vendre la casa i anar de lloguer». La diferencia es que hoy no podemos pagar ese alquiler.

Acaba de llegar de viaje de la España vaciada.

Es una experiencia muy diferente. No hay ruido, no hay presión, hemos estado en los alrededores de Santo Domingo de Silos y casi te diría que es demasiado tranquilo.

¿Por qué los mallorquines no huyen en masa a geografías más acogedoras?

Ya lo están haciendo. Un profesor que conozco se ha instalado en Asturias, una pareja de arquitectos alternan los meses más benévolos en cada sitio. La comunicación lo facilita, y en Aranda me acerqué a una inmobiliaria. Se puede conseguir un chalet en condiciones por cien mil euros, con pisos a treinta mil. Estuve a punto de sacar los ahorros del banco para comprar algo.

¿Alguna vez se ha planteado largarse?

No, soy muy del terruño.

Se quedó corto con su «angustia residencial».

Se me ocurrió esta imagen en los noventa para describir a Mallorca como una ratonera. No sé qué viene después, tal vez la «angustia territorial» de las playas bloqueadas y de no disponer de nuestra propia isla.

¿Se ha sentido la voz que clama en el desierto?

Sí, repetimos las ideas, salimos en los medios y no nos hacen caso. Di la lección inaugural de la UIB en su cuarenta aniversario, en 2018. Utilicé una fórmula frecuente, «¿quién le pone el cascabel al gato?» Y acabé diciendo, como a los estudiantes, «gracias y pensad en hacer los deberes».

¿Va a las manifestaciones antiturísticas?

No he ido, aunque estoy de acuerdo en parte de sus planteamientos, porque recibí tanto en Barcelona en los tiempos de Franco. Ayudaré en lo que sea, pero tengo 75 años y estoy jubilado. Mis últimas manifestaciones fueron las camisetas verdes contra JR.

«Tengo un corral y cuatro gallinas», más que la mayoría de mallorquines.

Me dan tres o cuatro huevos diarios, y limpian la tierra bajo los naranjos sin dejar ni una brizna de hierba. Tengo que cambiarlas porque ya son viejas, no sé si con la Unión Europea son ilegales.