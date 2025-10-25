Maria Roig, víctima del franquismo, crítica con PP y Vox por derogar la ley de Memoria Histórica: “Se nota que no mataron a nadie en su casa”

La lista de muertos por la sangre y el fuego que dominaron el país durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista rompió a miles de familias mallorquinas, obligadas a vivir el encierro o el asesinato de padres, tíos y hermanos entre lágrimas silenciosas.

El pacto entre PP y Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática ha provocado la rabia y la indignación en los ojos de varios familiares de las víctimas del franquismo, que no pudieron ser honradas hasta muchas décadas después.

A mi padre y a mi hermano los encerraron, a mi tío lo mataron, y en la familia de mi madre también mataron a muchos”, explica Maria Roig.

Varios familiares suyos fueron asesinados o encarcelados por el bando golpista durante la Guerra Civil y la posguerra. Roig no entiende que se derogue una ley “que es para el pueblo” y afirma que, hasta que no se recuperen todos los cuerpos de las cunetas, no habrá perdón real.

“Un pueblo que olvida no tiene razón de ser. No podemos olvidar este tema, y no podremos descansar hasta que los muertos reposen donde les toca. Hasta que los cuerpos no se devuelvan a las familias y se abran todas las fosas”, sostiene Roig.

Asimismo, la mujer critica que se elimine la ley en el archipiélago mientras sigue funcionando en España: “En la península, comunidades que no gobiernan PP ni Vox siguen buscando a los muertos, y los están encontrando. ¿Por qué aquí quieren eliminar la ley? ¿Quiénes son ellos para derogar una norma en la que la gente confía?”.

Represión en la Part Forana

Roig cree que en Palma “la gente no sabe lo que pasó, o lo ha olvidado”, pero recuerda que en la Part Forana la represión fue terrible: “En Porreres han sacado a mucha gente que también fusilaron, lo mismo que en Manacor”.

“Muchos jóvenes han visto llorar a sus padres, abuelos o bisabuelos; como se nota que a ellos no les mataron a nadie en su casa”, dice Roig en alusión a los representantes de PP y Vox.

Entre las historias familiares, recuerda la de Toni Amer, “Garany”, alcalde de Manacor en 1936: “Cuando entraron los nacionales, se escondió, pero lo encontraron, lo martirizaron y lo mataron. También asesinaron a su hijo y encerraron a su mujer en prisión".

“El alcalde Garany era tío de mi padre. Toda la familia quedó muerta o represaliada. Mi padre y su hermano, que eran sobrinos del alcalde, estuvieron encerrados en el Castell de Bellver, entre 1938 y 1939. Mi padre se llamaba Pep Roig; su hermano, Tòfol Roig", explica Roig

Su tío pequeño, Bernardino Roig, de unos veinte años, fue enviado a Portocristo como combatiente del bando golpista: “Dicen que murió de un tiro perdido, pero los que saben aseguran que lo mataron los propios nacionales. Lo dejaron como mártir de los golpistas y le dieron cristiana sepultura —no lo tiraron a una fosa—, porque, como era ‘glorioso por España’, lo enterraron en un lugar sagrado. En la fachada de la Esglèsia dels Dolors en Manacor ponía: ‘Todos los gloriosos caídos por España’, y él salía ahí, cuando en realidad había sido republicano”.

“Es una situación muy dura y la he vivido siempre. Mi padre siempre fue una persona triste; la muerte de su hermano lo destrozó”, recuerda Roig. “Muchas de estas historias las supe por otros, porque mi padre llevaba el sufrimiento por dentro y nunca nos contaba nada", sentencia.

Muertes en Gènova

No solo sufrio la familia paterna de Maria Roig. Por parte de su madre hubo víctimas: “En Gènova mataron a muchos. Uno vino a Mallorca ya anciano, y lo fueron a buscar y lo fusilaron. Otro escapó al monte; la gente lo escondió hasta que lo encontraron colgado. Nunca se supo si se suicidó o si lo colgaron los nacionales".

Roig cree que los mallorquines deben movilizarse contra la supresión de esta ley, aunque cree que el trauma colectivo que dejó la guerra sigue pesando: “Parece que los mallorquines seguimos acojonados desde la guerra; somos un pueblo difícil de mover”.

Muchas familias como la suya siguen sufriendo las consecuencias de una guerra que sembró destrucción y dolor. Maria Roig asegura que no buscan venganza, sino justicia.

Derogación de la ley

El Parlament balear inició el trámite para derogar la ley de Memoria Democrática, impulsada durante el anterior Govern de izquierdas. La iniciativa parte de Vox, que ha registrado la proposición de ley, y cuenta con el respaldo del Partido Popular, que garantiza su aprobación

El texto de Vox plantea una derogación completa de la ley de 2018, aprobada bajo el Govern de Francina Armengol, que reconocía y reparaba a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, declaraba ilegales las condenas políticas del franquismo e impulsaba la retirada de símbolos y nombres vinculados al régimen.