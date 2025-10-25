Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: "Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos"

Cuando a Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración Mallorca CAEB, le preguntan qué medidas regulatorias y de inversión pública considera necesarias en Baleares responde raudo que lo que hace falta es "libertad, que Marga Prohens sea la Ayuso mediterránea".

Así se pronunciaba este viernes el líder de los restauradores durante la jornada Perspectivas del sector turístico balear para 2026, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Baleares. Pide que la presidenta de Baleares emule a Isabel Díaz Ayuso, su homóloga madrileña, que "sea la Ayuso mediterránea y se quite los complejos". Hace falta "la alegría de la libertad" de la Comunidad de Madrid y que Prohens se rebele "como hace Isabel". También reclama que la inversión pública sea "finalista y la veamos".

Desde la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval), su presidente, Cristóbal Herrera, reclama una ley de movilidad sostenible centrada en establecer una red adecuada de transporte público, medidas tecnológicas para reorientar el tráfico e inversión para fomentar el uso del vehículo eléctrico. Critica la falta de infraestructuras sin ir más lejos en Son Sant Joan: "Aena tendría que hacer una megaestación en el aeropuerto".

"Egoísmo de una sociedad mimada"

El presidente de la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone), Miguel Pérez-Marsá, opina que hay que concienciar a la población de que el turismo es "riqueza para todos". Además, critica que hay "una competencia desleal desmesurada" por ejemplo con fiestas ilegales, y mientras se sufre en el ocio, la restauración o el comercio "se está mirando a otro lado". Por ello, reclama que hay que "intentar ordenar" la actividad irregular y "a largo plazo ver qué modelo queremos" en las islas. En las empresas, continúa, se están planteando presupuestos iguales o menores para 2026 lo que va a afectar a la contratación porque se van a reducir los fechas de apertura.

"No creo que venga a Cabrera un Silicon Valley, viviremos del turismo los próximos años"

Por otro lado, sobre el debate en torno a la turismofobia y la masificación "que no es solo contra el turista, sino cómo se gestiona la actividad", el moderador, José Antonio Fernández de Alarcón, socio director de Monlex, cuestiona si se está haciendo lo suficiente para "ganar la legitimidad social del turismo". Ferrer responde que es un tema "politizado" y señala al "egoísmo por parte de una sociedad mimada que no da las gracias a las otras generaciones y no ha sido capaz de haber ayudado de forma altruista a cómo poder estructurar mejor los flujos de turismo".

"No creo que venga a Cabrera un Silicon Valley, con lo cual viviremos del turismo los próximos veinte o treinta años", añade el presidente de los restauradores. "Lo que han usado como TNT, el combustible para nutrir la turismofobia, ha sido la masificación. Está todo masificado no hay una ciudad que no lo esté", sostiene.