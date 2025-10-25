El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones por compensaciones en vuelos a islas

La liquidación de la bonificación del 75 % para residentes entra en fase clave en Baleares. El Gobierno abonará 720 millones en las próximas semanas por los descuentos aplicados a billetes entre la península y los dos archipiélagos, además de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la patronal aérea ALA sostiene que la deuda efectiva sería superior y que los desfases de cobro pueden tensionar la operativa en temporada baja.

Según Transportes, la mayor parte de la deuda afecta a las rutas con Baleares y Canarias —tanto peninsulares como interinsulares— y alcanza a compañías como Iberia, Air Europa, Vueling, Ryanair o Binter. También incluye a las navieras Baleària y Armas por los trayectos marítimos bonificados.

Calendario de pagos y cifras enfrentadas

En los próximos días se transferirán 319 millones pendientes de 2024 a las aerolíneas, con cargo a un crédito extraordinario incorporado a la nueva ley de navegación aérea. Además, en unas semanas se liberarán otros 400 millones: 50 millones para navieras y 350 millones para compañías aéreas, que serían —según el Ministerio— la mitad de lo que queda por liquidar del ejercicio actual.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) discrepa. Calcula que hasta agosto se habían devengado 700 millones y que el total del año se moverá entre 1.000 y 1.200 millones. La organización, que agrupa a 70 compañías y el 85 % del tráfico en España, alerta de que los retrasos podrían afectar a la conectividad entre la península, las islas y las dos ciudades autónomas.

Cómo funciona la bonificación

Las compañías aplican en la compra del billete el 75 % de descuento a residentes (desde 2018 en rutas peninsulares y desde 2017 en interinsulares). Posteriormente, el Estado liquida esa diferencia a través de la Dirección General de Aviación Civil. Las ayudas han evolucionado desde porcentajes del 10 % al 33 % en los años 80-1998; del 33 % al 50 % entre 1998 y 2007; y hasta el 75 % vigente.

La cuantía depende de la tarifa media y del tráfico: a mayor demanda y precio, mayor gasto público.

Evolución del gasto: del 2018 al presente

En 2018 la subvención sumó 462,6 millones; en 2019 ascendió a 674 millones, primer año completo al 75 %. Pese a la pandemia, 2020 cerró con casi 604 millones y 2021 bajó a 478,5 millones. La recuperación elevó el volumen a más de 737 millones en 2022 y a 845 millones en 2023.

Para 2024, Transportes cifra los derechos generados en 1.036 millones, de los que restan por abonar los 319 millones que se pagarán en breve. En 2025, el Ministerio estima casi 592 millones, mientras ALA eleva esa cantidad a 700 millones.

Impacto en Baleares y horizonte inmediato

Para Mallorca y el resto del archipiélago, la liquidez es clave para sostener rutas interinsulares y enlaces con la península en invierno. El compromiso de pagos alivia a corto plazo, pero el desajuste entre cálculos públicos y privados mantiene la incertidumbre. El sector reclama agilidad administrativa para evitar tensiones en los cuadros de rutas y en la oferta para residentes. Transportes recuerda que las cifras están sujetas a ajustes en función de la evolución del tráfico y de las verificaciones de billetes bonificados.