La falta de medios municipales bloquea el impulso a los terrenos urbanizables

La medida ‘estrella’ y que más nuevas viviendas debe de aportar a Mallorca y muy especialmente a Palma, como es la agilización en el desarrollo de los suelos urbanizables, se está encontrando de nuevo con el muro de la falta de medios las Administraciones locales. «El Govern ha fabricado un Ferrari pero los Ayuntamientos no tienen gasolina para que corra», señala un representante de las empresas promotoras del archipiélago, en referencia a que los municipios no disponen del personal suficiente para tramitar los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) con la rapidez necesaria.

Este fue uno de los temas más importantes que se abordaron en la reunión celebrada el pasado día 22 entre la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller de Vivienda, José Luis Mateo; y los representantes de la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba) encabezados por Oscar Carreras.

Lo que está sucediendo en los municipios de Balears, incluido el que tiene más medios como el palmesano, según representantes del sector, es que a los problemas de saturación que ya venían registrando sus servicios urbanísticos se suman ahora los proyectos que comienzan a entrar para el desarrollo de los PRE.

Esta medida, aprobada este año por el Govern, pretende que los suelos urbanizables, que acumulan retrasos de más de diez años, puedan desarrollarse en un plazo de 18 a 24 meses, con el objetivo de sacar al mercado unos 10.000 pisos a precio asequible, según se anunció en su momento desde el Ejecutivo autonómico. La condición para beneficiarse de esta agilización es que la mitad de las viviendas que se vayan a edificar en estos terrenos sean de precio limitado o de protección oficial.

El desarrollo de los PRE, por el volumen de nuevas residencias que puede aportar a una isla con un fuerte déficit en esta materia, es la medida más importante adoptada por el Ejecutivo autonómico para hacer frente al problema de acceso a una residencia, según se ha venido insistiendo desde la propia patronal de promotores.

En el caso de Palma, ya se ha iniciado la tramitación de dos de estos urbanizables: Son Güells y Son Puigdorfila Nou. Y lo que se ha puesto en evidencia, según se señala desde el sector promotor, es que los Ayuntamientos del archipiélago no disponen de personal suficiente para hacer frente, con la agilidad exigida, a esta nueva entrada de trabajo en sus departamentos de urbanismo.

Eso explica la preocupación del sector inmobiliario, al considerar que el Govern está creando unas condiciones que no dudan en calificarse de «muy positivas» para facilitar la construcción de nuevas viviendas en las islas, pero que para no invadir las competencias municipales se deja su ejecución en manos de unos Consistorios que ya tienen sus servicios urbanísticos saturados, actuando como cuello de botella.

Reunión con el Govern

El presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Balears, Oscar Carreras, confirma que esta cuestión se trató durante la reunión mantenida con Marga Prohens y José Luis Mateo, y que encontró receptividad en el Govern, abriendo la posibilidad de inyectar medios económicos en las Administraciones locales para que puedan reforzar sus departamentos de urbanismo.

Pero Carreras lamenta que este problema va más allá de una cuestión económica, dada la complejidad de los procesos de contratación del personal público, a lo que se suma que lo que se necesita en los servicios municipales son arquitectos y aparejadores, difíciles de encontrar y que además si luego pasan al sector privado quedan inhabilitados durante dos años para trabajar en el municipio.

El presidente de los promotores suma a lo expuesto que si no se tramitan con agilidad los PRE, este proceso puede coincidir con unas elecciones municipales y autonómicas en menos de dos años que dejen a Administraciones de las islas en manos de partidos contrarios a las medidas del actual Govern. «Las empresas son reticentes a arriesgarse cuando se juegan millones de euros», advierte Oscar Carreras. n