Eduardo Lobo, comandante del 'Duque de Ahumada': "Patrullaremos con frecuencia Baleares, una zona crítica por las rutas de la inmigración y el narcotráfico"

El teniente coronel Eduardo Lobo, al mando del Duque de Ahumada, responde a Diario de Mallorca por teléfono, en plena travesía a Mallorca, donde recalará esta tarde. Esta novísima embarcación, botada hace apenas un mes, es el buque insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y está dotada con los últimos adelantos técnicos. El domingo por la mañana se podrá visitar, entre las diez de la mañana y la una del mediodía, en la base de Porto Pi.

¿Cuáles son las principales innovaciones que presenta el Duque de Ahumada?

Son muchas. Se trata de un buque multipropósito diseñado expresamente para cubrir las necesidades de la Guardia Civil. Con sus 82 metros de eslora, es el mayor del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Se trata de un barco híbrido, que funciona con combustible y con motores eléctricos. Tiene capacidad para cuatro contenedores de veinte pies para transportar material o ayuda humanitaria. Dispone además de un dron y de un ROV, un submarino teledirigido que nos permite hacer inspecciones de los cascos de barcos, buscar a personas ahogadas o realizar labores de protección del patrimonio subacuático. También cuenta con dos embarcaciones auxiliares, una de once metros con dos motores fueraborda de 500 caballos que alcanza los 60 nudos, para perseguir narcolanchas, y otra de nueve metros y medio, con un motor intraborda, diseñado para el rescate de personas. Contamos también con una sala de náufragos con capacidad para 130 personas, con un acceso directo a ras de agua y con espacios separados, para hombres y mujeres y niños, para albergar a migrantes rescatados.

Es una embarcación diseñada especialmente por la Guardia Civil para cubrir sus necesidades más específicas.

Así es. Se diseñó especialmente por la Guardia Civil y todas estas características especiales se incluyeron en el pliego de condiciones cuando se sacó a concurso su construcción.

El Duque de Ahumada, buque insignia de la Guardia Civil del Mar. / Guardia Civil

¿Y cuáles son los objetivos principales del buque?

El Duque de Ahumada tiene su base en Cádiz, está adsrito al Grupo Marítimo del Estrecho, y su principal objetivo es reforzar la seguridad marítima del sur de la península, desde Huelva al Mar de Alborán y hasta Balears. El 70% de nuestras actuaciones se centran en esta zona, sobre todo la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. Pero puede ser requerido por cualquier Comandancia de la Guardia Civil cuando sea necesario.

-¿Tienen previstas actuaciones fuera de las aguas territoriales españolas?

-La construcción del Duque de Ahumada ha sido financiada por la Unión Europea, con el compromiso de participar cuatro meses al año durante los próximos diez años en los operativos que nos requiera la UE. El año que viene nos trasladaremos al sur de Italia, para cubrir las rutas de inmigración, y posiblemente participaremos también en operativos de seguridad en aguas griegas.

-¿Cuáles son sus planes más inmediatos? ¿Adónde se dirigirán desde Mallorca?

-Volveremos al sur de Formentera, donde hemos estado hasta ahora. Llevamos tres semanas en la zona. A partir de mañana (por hoy, sábado) tendremos dos días de descanso en Mallorca, donde el domingo por la mañana llevaremos una jornada de puertas abiertas en la base de Porto Pi de Palma, a la que están invitados todos los ciudadanos para visitar el buque, y luego volveremos a patrullar el sur de Formentera en tareas de vigilancia contra la inmigración irregular.

-Balears se ha convertido en los últimos años en una zona caliente de estas rutas.¿Será un punto de patrullaje habitual para el buque?

-Sí, es una zona crítica, y desde hace años la Guardia Civil mantiene una vigilancia especial. Hasta ahora lo hacíamos con el Río Miño, el barco al que ha sustituido el Duque de Ahumada, que solía venir aquí todos los veranos, en la época de más afluencia de embarcaciones de recreo. Y el Duque de Ahumada seguirá con estas vigilancias, en especial para combatir el tráfico irregular de migrantes y el narcotráfico, que tiene gran incidencia.

-Tienen su base en Cádiz. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar a Mallorca en caso de emergencia?

-De Cádiz a Formentera nos ha costado unas 25 horas, y a Mallorca aproximadamente lo mismo.