La cueva de Ibiza viral en TikTok: bajo investigación por riesgo ambiental y vertidos ilegales

La cueva de Ibiza revisada por la Policía Local y la Guardia Civil de Sant Joan en una zona del litoral del municipio en la que han detectado almacenaje de desechos y objetos en mal estado es la misma que publicó hace unos días una tiktoker durante su estancia en la isla.

Al parecer, dicha publicación, de la que se hizo eco Diario de Ibiza, hizo saltar las alarmas de las autoridades, que se desplazaron este viernes por la mañana hasta el lugar, donde localizaron restos de hogueras a menos de 50 metros de una zona forestal, así como vertidos de líquidos y suciedad en las rocas, una situación que supone un riesgo ambiental y no respeta la normativa de protección costera.

Por su parte, la Policía Local ha señalado que se retirarán los residuos encontrados y, en caso de poder identificar a algún propietario de los objetos hallados, se les aplicará la sanción pertinente. Asimismo, se instruirán las denuncias correspondientes por las posibles infracciones detectadas y se dará traslado a las autoridades competentes para su valoración y seguimiento.

Además, han querido recordar que no está permitido realizar fuego ni ocupar lugares públicos marítimo-terrestre para el uso de propiedad privada, puesto que se trata de un espacio protegido.

La tiktoker ha cerrado su cuenta a las personas no suscritas y la ha hecho privada este viernes por la tarde, después de que este diario publicase esta noticia a las 18 horas.