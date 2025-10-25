Prohens pide repatriar a 304 menores argelinos tutelados en las islas

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha solicitado al Ejecutivo central la repatriación de 304 menores argelinos tutelados por los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La petición se formuló este sábado a través de la red social X, donde la jefa del Govern escribió que las administraciones deben trabajar para que “estén con sus padres”. El planteamiento sitúa el foco en la coordinación entre instituciones y en la protección del menor.

El movimiento de Prohens se alinea con la iniciativa del Consell de Ibiza, que ha solicitado a la Embajada de Argelia en España la vuelta de 77 menores tutelados en la isla pitiusa. La presidenta subraya que el objetivo es reunificar familias cuando sea posible y conforme a la legalidad.

El caso de los siete adolescentes de Ibiza

En paralelo, la Fiscalía tramita la repatriación de siete adolescentes que el 3 de septiembre llegaron a Playa d’en Bossa en una embarcación de recreo. Su llegada se difundió en redes sociales y medios tras publicarse vídeos de la travesía. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que el procedimiento avanza porque los progenitores de los chicos, de entre 14 y 17 años, han solicitado ejercer la patria potestad.

Fuentes fiscales confirman que el expediente está abierto, sin ofrecer más detalles sobre plazos o diligencias. Sobre el supuesto robo de la embarcación, la Fiscalía precisa que no hay constancia de que los menores la sustrajeran, pese a las imágenes difundidas sobre un posible forzado del sistema de arranque.

Tutela y coordinación institucional en Baleares

La tutela de estos menores recae en los consells insulares, que asumen su protección hasta que un juez o la autoridad competente determine otra medida. Prohens reclama que el Gobierno central articule, con Argelia, vías seguras y garantistas para materializar el retorno cuando exista vinculación familiar acreditada y se respeten los derechos del niño.

El debate incorpora, además, la situación del resto de 297 menores argelinos tutelados en Baleares, para los que por ahora no constan peticiones de repatriación. La administración autonómica defiende que cualquier decisión debe basarse en interés superior del menor, cooperación consular y seguridad jurídica.

Qué está en juego

La propuesta abre un marco de colaboración entre Baleares, el Gobierno y las autoridades argelinas. En la práctica, el proceso exige verificaciones de filiación, informes sociales y resoluciones judiciales. También implica garantizar traslados con acompañamiento y seguimiento posterior.

Mientras avanza el expediente de Ibiza, el Govern insiste en un protocolo claro que aporte certidumbre a los consells, a los servicios sociales y a las familias. La repatriación, recuerdan, solo puede producirse con garantías y siempre priorizando la seguridad y el bienestar de los menores.