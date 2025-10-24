Salud pagará el carné a los técnicos de emergencias de Baleares para que puedan conducir las nuevas ambulancias
Aseguran que la flota se pondrá en marcha en diciembre, y que los elementos ergonómicos que se han tenido que eliminar se irán reincorporando a medida que aumente el número de profesionales con el permiso C de conducir
La conselleria de Salud costeará, a través del SOIB, la obtención del permiso C a los técnicos de emergencias sanitarias con el objetivo de que puedan conducir las nuevas ambulancias de transporte programado que han comprado. La intención del departamento es que, en el futuro, cuando los profesionales tengan el carné, los vehículos puedan operar con todas las prestaciones previstas de fábrica.
Tal y como adelantó ayer este diario, 122 de las 246 ambulancias que adquirió el GSAIB para renovar su flota pesan más de 3.500 kilos y por tanto no se pueden conducir con el carné B, el de coche, sino que hace falta el permiso C, que habilita para conducir camiones ligeros. La mayoría de profesionales de la empresa no tiene esta licencia. Desde Salud recuerdan que las únicas ambulancias afectadas son las de transporte programado (las blancas), no las de transporte urgente.
Ahora están eliminando elementos de las ambulancias para que pesen menos, y desde Salud aseguran que está previsto que para diciembre ya puedan empezar a circular. En todo caso, la intención, aseguran, es reincorporar esos elementos de forma progresiva a medida que aumente el número de profesionales con carné C.
Con todo, desde la Conselleria ponen el acento en que la nueva flota (246 vehículos entre urgentes y programados) situará a las islas a la vanguardia del transporte sanitario con mejoras como camillas eléctricas, ayudas a la movilización, mejor climatización y filtrado del aire o cámaras de vigilancia en el habitáculo.
Defienden que, pese al fallo de planificación, es la flota más puntera de España, con tecnología y ergonomía pensadas para mejorar el trabajo de los profesionales y la comodidad del paciente, y que los elementos ergonómicos que se están desmontando se volverán a incorporar una vez solucionado el problema.
