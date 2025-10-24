El PSOE exige la dimisión de la consellera de Salud por el "escándalo" de las ambulancias en Baleares

El PSIB-PSOE ha pedido la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García, por el "desastre" en la renovación de la flota de ambulancias del Govern, que no pueden ser conducidas por la mayoría del personal. La portavoz socialista de Salud, Patricia Gómez, ha calificado la gestión de "una chapuza absoluta que crea complicaciones a trabajadores y usuarios".

La diputada ha recordado que el Govern invirtió 56 millones de euros en una flota "que debía ser la más moderna de Europa", pero más de un centenar de vehículos superan los 3.500 kilos y requieren el carné C1, que solo posee cerca del 20% de la plantilla.

La diputada y portavoz del PSIB del área de salud, Patricia Gómez. / PSIB

Gómez ha criticado que el Govern esté desmontando las ambulancias para aligerar su peso, retirando materiales ergonómicos y tecnológicos, con el "consiguiente sobrecoste y pérdida de comodidad" para los pacientes y trabajadores.

Para los socialistas, el gerente del GSAIB ya debería haber dimitido, puesto que "estaba advertido de esta situación". Gómez ha asegurado que los sindicatos y el Ejecutivo progresista de la anterior legislatura ya alertaron de este posible problema y que el actual Govern rescindió el concurso adjudicado en 2023, renunciando además a los fondos europeos previstos.

Con todo, el PSIB ha solicitado la comparecencia urgente de la consellera y del director del IBSalut, Javier Ureña, para que den explicaciones en el Parlament. "La situación es muy grave y no puede ser que quienes han generado el problema sean los que ahora planteen las soluciones. La consellera debe dimitir", ha concluido Gómez.

Més per Mallorca también exigió ayer la dimisión del gerente del GSAIB por este caso.