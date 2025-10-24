Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prohens enviará una carta a Sánchez para exigir la activación de Frontex en Baleares

El Govern pide al presidente del Gobierno que solicite a Bruselas el despliegue de la agencia europea "con todos los medios necesarios"

Acusa al delegado del Ejecutivo en Baleares de "enredar" y "mentir" sobre su presencia en las islas

El último encuentro entre Marga Prohens y Pedro Sánchez en Mallorca.

El último encuentro entre Marga Prohens y Pedro Sánchez en Mallorca. / B. Ramon

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, enviará una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que solicite a Bruselas la activación de Frontex en Baleares "con todos los medios necesarios" para actuar en la ruta migratoria con Argelia.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, explica que la presidenta trasladará personalmente la petición por escrito, instando a Sánchez a que "llame a la Unión Europea y pida que Frontex se active en Baleares". Según el portavoz, la presencia efectiva de la agencia europea tendría un carácter disuasorio, "por mucho que lo niegue el delegado del Gobierno".

El vicepresidente reclama "colaboración y sentido de Estado" y advierte que "si el delegado del Gobierno no quiere colaborar en encontrar soluciones, al menos que no enrede más". Costa critica que "no puede ser que el día en que Prohens se reúne con el comisario europeo para pedir la activación de Frontex, el delegado salga desesperadamente a decir que ya está pedido y ya está actuando".

El portavoz del Ejecutivo balear recuerda que el propio portavoz de Frontex ha confirmado que España no ha solicitado formalmente su despliegue en Baleares, y sostiene que "Frontex le ha cantado las cuarenta al delegado y al ministro del Interior". "Nadie ha visto a Frontex en Baleares", insiste.

Parar la llegada de pateras

Costa subraya que el Govern "no busca rédito político, sino que se pare la llegada de pateras a Baleares". Asegura que el Ejecutivo autonómico valora positivamente el viaje del ministro Fernando Grande-Marlaska a Argelia "para controlar los flujos migratorios, luchar contra las mafias y avanzar en nuevos protocolos de retorno", pero añade que "lo que necesitamos ahora es que el delegado del Gobierno actúe".

El portavoz insiste en que "no queremos el avión de Frontex en Málaga, sino en Son Sant Joan", y reprocha al Gobierno central su pasividad: "¿A qué están esperando? Que no nos tomen por tontos".

