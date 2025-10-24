El PP pide al Gobierno que active de forma permanente a Frontex para frenar la ruta migratoria hacia Baleares

El Partido Popular de Baleares registra en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para que la Cámara inste al Gobierno de España a solicitar a la Unión Europea la activación permanente de Frontex, con el objetivo de detener la ruta migratoria hacia las islas y reforzar los recursos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

La formación explica que la petición pretende equiparar el dispositivo balear al de Canarias y Andalucía, donde la agencia sí mantiene presencia activa, y acusa al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, de "mentir" al afirmar que Frontex está desplegada en Baleares, después de que la propia agencia europea lo haya desmentido.

El PP sostiene que la iniciativa llega "en el peor momento del drama migratorio", con más de 6.100 inmigrantes irregulares llegados a las islas en lo que va de año y con los servicios asistenciales de los consells insulares "desbordados" en un 1.000% por la atención a menores extranjeros no acompañados. Los populares consideran que esta situación impide atender el drama humanitario con garantías y requiere una respuesta urgente del Estado y de la Unión Europea.

"Sigue mirando a otro lado"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ya pidió a mediados de octubre al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, la activación de Frontex en Baleares. Según el PP, esa solicitud debería canalizarse a través del Gobierno de España, que "sigue mirando hacia otro lado" pese al aumento de llegadas.

Además, el PP registra una segunda proposición no de ley para pedir que el nuevo Pacto por el Mediterráneo de la Comisión Europea incluya la dimensión insular y medidas específicas para los retos de las islas mediterráneas, en línea con la reivindicación que Prohens planteó el 14 de octubre en Bruselas. El texto pide que la UE reconozca la singularidad de los territorios insulares, especialmente ante el cambio climático, la transición económica y el aumento de la inmigración irregular, que convierten a Baleares en una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea.

La diputada del PP Cristina Gil, encargada de defender ambas propuestas, lamenta que el delegado del Gobierno haya "mentido a los ciudadanos" asegurando que Frontex opera en las islas "cuando la propia agencia lo ha negado". Gil subraya que "no se puede confundir a la ciudadanía equiparando un vuelo puntual con un despliegue operativo real y permanente" y reprocha que "en plena oleada migratoria, Sánchez y su delegado sigan sin asumir su responsabilidad ni ofrecer soluciones reales para frenar a las mafias".

La diputada insiste en que "Europa debe reconocer de una vez por todas el impacto real de la insularidad" y reclama "compensaciones específicas, fondos europeos adaptados a las singularidades de Baleares y una apuesta clara por infraestructuras esenciales, como las hídricas, ante los efectos cada vez más severos del cambio climático".