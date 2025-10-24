La patronal de autoescuelas de Baleares valora positivamente que Europa permita sacarse el carnet con 17 años: "Les dará más seguridad"

El Parlamento Europeo daba este martes luz verde a la actualización de las normas de la Unión Europea (UE) sobre los permisos de conducir aprobaba una de sus medidas estrella: que los jóvenes de 17 años puedan conducir coches, camiones y furgonetas si van acompañados de un adulto con experiencia hasta que cumplan los 18. La nueva normativa entra en vigor 20 días después de su publicación en el boletín oficial de la UE y los Estados miembros tendrán tres años para transponer las normas a su legislación y un año adicional para preparar su implementación.

En Mallorca, la presidenta de la Asociación Balear de Autoescuelas, Joana Ribas, valora positivamente este cambio de normativa: "Es un modelo que aumentará la experiencia práctica y que hará que los alumnos salgas más preparados". Explica, además, que el año de conducción acompañada obligatorio será ventajoso para los nuevos conductores, ya que "conducir con una persona responsable les dará más seguridad".

Ribas apunta que en muchas autoescuelas de Baleares, en algunos casos se les recomienda a los recién aprobados no conducir solos en sus primeros trayectos, por lo que la modificación de la normativa podría aumentar la seguridad en la conducción de muchos de los alumnos: "La confianza de tener a alguien al lado, aunque no pueda intervenir, les da más seguridad. A algunos alumnos se les recomienda cuando tienen el carnet y no es nada malo".

Pese a la buena acogida de Ribas, la presidenta de las autoescuelas de Baleares advierte que, de aprobarse deifinitivamente esta modificación, habrá un año de transición en el que los alumnos de 17 y 18 años coincidan en las aulas. "Tendremos dos años juntos, después ya estaría, pero espero que la DGT sea capaz de poner los examinadores necesarios para que no nos veamos sobrepasados".

Cambios en el Código 78

Europa también plantea cambios sobre la formación de los conductores de coches automáticos. La UE propone la supresión del Código 78, que solo autoriza a los conductores de automático a conducir ese tipo de vehículos, teniendo que examinarse del manual si quieren hacer uso de ese tipo de vehículo, para que estos puedan hacer un par de clases prácticas que convaliden el carnet de manual en vez de tener que repetir el examen completo.

"Mucha gente cuando se saca el de automático no sabe cambiar marchas, que es una cosa importante. Por eso es importante, porque ahora haciendo un par de clases adicionales podrás sacarte los dos a la vez, que es algo por lo que cada vez más gente está apostando", explica Ribas.

Formación específica y concienciación entre los jóvenes

Los sistemas de ayudas en la conducción también comenzarán a incluirse en los temarios teóricos de acuerdo con los cambios de la Unión Europea. La presidenta de las autoescuelas de Baleares ve esencial este impulso: "Mucha gente no saben como funcionan y los desactivan. Son muy importantes porque evitan muchos accidentes, por eso es positivo que podamos enseñar cómo funcionan y cuál es la mejor manera de usarlos".

Se trata de una formación no específica, por lo que tanto conductores noveles como experimentados podrán beneficiarse de esta iniciativa europea. "Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, están ahí y tenemos que hacerlo", señala Ribas.

Por último, Europa impulsará la sensibilización de los nuevos conductores, priorizando la enseñanza de la importancia de la responsabilidad al volante. Es una de las medidas más necesarias para Ribas: "Hay que crear consciencia sobre los riesgos que hay al volante. Creo que se pueden evitar muchos accidentes".