Més per Mallorca exige la dimisión del gerente del GSAIB por el "despropósito" de las nuevas ambulancias

Més per Mallorca ha exigido la dimisión del gerente de la entidad pública Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib), Sergio Pablo Rodríguez, después de la crisis interna que ha generado la compra millonaria de 122 ambulancias de transporte programado que no pueden utilizarse porque superan el peso máximo permitido para el carné de coche.

Tal y como adelantó ayer este diario, 122 de las 246 ambulancias adquiridas por el GSAIB (las blancas, de transporte sanitario programado) pesan más de 4.000 kilos, lo que obliga a disponer del permiso C1, el mismo que se necesita para conducir camiones ligeros. Sin embargo, la mayoría de los técnicos en emergencias sanitarias del GSAIB solo cuenta con el carné B.

«Alguien ha cometido un error muy grave que costará a la ciudadanía tiempo y dinero», ha criticado la diputada de MÉS Marta Carrió, que considera que el máximo responsable del GSAIB debe presentar su dimisión.

La portavoz de Més per Mallorca, Marta Carrió. / DM

La formación ecosoberanista recuerda que, además de la inversión inicial, «el Govern deberá asumir ahora el coste del desmontaje parcial de los vehículos» para reducir su peso y permitir que puedan ser conducidos por la plantilla. «Los grandes perjudicados son los usuarios del transporte sanitario», lamenta Carrió, que denuncia que los pacientes «ya no disfrutarán de todas las prestaciones previstas» debido a una «metedura de pata inexplicable que obliga a desmantelar parte de los vehículos».

MÉS asegura que llevaba tiempo sospechando irregularidades en la adjudicación de este contrato «millonario». Por este motivo, el grupo parlamentario solicitó al Govern todos los expedientes de contratación vinculados a la nueva flota, así como los requisitos de titulación necesarios para conducir las ambulancias y el porcentaje real de trabajadores capacitados para hacerlo.

«Este episodio demuestra, una vez más, la ineptitud de este Govern», sentencia Carrió, que reitera la exigencia de responsabilidades políticas y la dimisión del gerente del GSAIB.