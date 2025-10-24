El mensaje de un joven argentino que combina cuatro trabajos en Mallorca: "No me puedo quejar"

Lautaro, un joven argentino que vive y trabaja en Mallorca, se ha convertido en protagonista en redes sociales tras publicar un vídeo en el que reflexiona, entre humor y crudeza, sobre el valor del esfuerzo y el mérito personal. Su mensaje, grabado tras una jornada laboral bajo el sol mallorquín, se ha vuelto viral entre quienes se sienten identificados con la vida del trabajador extranjero en la isla.

En su vídeo —filmado mientras trabaja en el campo, recogiendo uvas y lonas—, Lautaro lanza una reflexión que ha resonado entre miles de usuarios: “Todos quieren ser millonarios, papi. Pero, ¿no será más divertido arrancar de abajo? Digo, no sé… nacer con todo resuelto, como el hijo de Messi, malísimo. Acá arrancamos de abajo, papá, juntando uva, juntando lona, y cuando estemos arriba va a ser por nuestro mérito”.

“No hay que quejarse, hay que ser agradecido”

El creador de contenido, que en sus redes muestra su vida en Mallorca entre trabajos agrícolas, entrenamientos y momentos de descanso frente al mar, combina la dureza del esfuerzo físico con mensajes de optimismo y humor. “No me puedo quejar, siempre tuve todo lo que necesité, gracias mamá. Por eso no hay que quejarse, hay que ser agradecido. Siempre se puede tener un poco más, pero ya tenemos un montón”, añade en el mismo vídeo.

Con un tono entre reflexivo y cómico, Lautaro finaliza entre risas, aludiendo al calor y al cansancio: “Lo que sí, viejo, por favor, no sé… un trabajo a la sombra la próxima”.

Un retrato de la realidad laboral en la isla

Su mensaje ha generado una oleada de comentarios de apoyo y admiración, tanto de compatriotas como de otros jóvenes trabajadores en Baleares que reconocen en él el espíritu de superación que caracteriza a muchos empleados del sector agrícola, hostelero o de servicios de temporada. Varios usuarios han destacado la autenticidad del vídeo frente a la imagen idílica que a menudo se proyecta de la vida en Mallorca.

Lautaro, que combina hasta cuatro empleos —entre el campo, el riego y tareas de mantenimiento—, se ha ganado el cariño de sus seguidores por su energía positiva y su forma directa de hablar. Entre vídeos de trabajo duro y clips relajándose en la playa, el joven argentino refleja la doble realidad de muchos residentes: la de una isla atractiva, pero exigente para quienes la habitan.