Los hoteleros cargan contra CCOO por lanzar la "barbaridad" de subir la ecotasa 15 euros

"Tengo que aprovechar y lanzar un mensaje", se ha arrancado este viernes Javier Vich." Hoy hemos amanecido con la ocurrencia de CCOO de decir que la ecotasa debería subirse 15 euros por persona y día. Esto es la gran barbaridad del día más allá de que CCOO parece que se convierte en un grupo parlamentario", censura el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). El líder hotelero se mostraba sorprendido porque el sindicato esté más cerca "del cliente de lujo que de las familias" y reprochaba que la medida tendría un impacto "tremendo" en el turismo familiar.

Durante la jornada Perspectivas del sector turístico balear para 2026, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), celebrada en el St. Regis Mardavall, Vich destacaba que se empieza a notar que en temporada alta "ya no se puede crecer más", pero sí "en los meses valle". De cara al año que viene, el líder hotelero prevé que será un año con un "crecimiento normal" como el de la temporada que termina. "Se ha acabado el efecto champán, no era normal el crecimiento de los últimos tres años hasta de dos dígitos". Con "buenas sensaciones" más allá de los mercados tradicionales apelaba a "la capacidad de diversificar".

Triunfo de las 'staycations'

Junto con él debatieron los consejeros de Turespaña en Londres y Berlín, Manuel Butler y Álvaro Blanco, respectivamente. Los dos países emisores mayoritarios han mostrado un retraímiento en los meses picos de la temporada. "Si buscamos desestacionalizar deberíamos estar de enhorabuena por la caída de turistas alemanes en verano", que ha quedado compensada en el conjunto del año, subrayaba Blanco. Mientras, Butler avisa de la preocupación porque se reduce la estancia media del turista del Reino Unido y achaca a los precios altos y el buen tiempo la bajada del turismo británico. "La temperatura ha sido excelente" durante cuatro meses por lo que han triunfado las conocidas como staycations, vacaciones en el propio país.

En la jornada de debate —la onceava que organiza la ADP, presidida por el vicepresidente de Camper, Lorenzo Fluxà, y que fue clausurada por la presidenta Marga Prohens— no se había aludido directamente a la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS), si bien el presidente de la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval), Cristóbal Herrera, dejaba sobre la mesa que los políticos en el Parlament "están azuzando el fuego", en relación con la creación de un nuevo impuesto para el rent a car. Sin embargo, Javier Vich fue directo contra la amenaza que planea sobre el sector con el incremento de la ecotasa para criticar a CCOO, sindicato que "está más cerca del cliente de lujo que de las familias".

Una subida como la que proponen de 15 euros "en un destino vacacional y familiar el impacto puede ser tremendo, más allá de lanzar a los mercados el mensaje de que aquí no cabe más gente", critica Vich. Ante esa subida "de penalización" el máximo dirigente de la FEHM cree que "todos los responsables de otras patronales" han de tener en cuenta "seriamente" este asunto "porque tendría una incidencia tremenda" en el destino y en el turismo familiar, con "un impacto mínimo" en el turista de lujo y que no evitará "que cliente que venga a emborracharse seguirá viniendo" aunque suba el impuesto.

Vich alertaba también de la subida del mercado del alquiler vacacional y su efecto sobre los residentes, aunado al crecimiento demográfico que han impactado sobremanera sobre la crisis de vivienda, y mientras tanto al turismo "lo utilizamos como saco de boxeo y empieza a calar que hacemos mal las cosas" cuando "en general no es así".

Sobre la caída en Baleares del turismo británico un 1 %, aunque el gasto ha subido un 2,9 %, Butler cree que "ha jugado un papel importante el precio" porque el coste del hotel y la oferta complementaria es alta. Además de que el buen tiempo en el Reino Unido ha llevado a que sus nacionales disfrutaran de su "país magnífico". "Lo que más me preocupa —reconoce el consejero de turismo en Londres—es el deterioro de la estancia media". Es de apenas seis días y tiene consecuencias tanto en "la sostenibilidad social como en la operativa de los hoteles".

"Ya no es la industria sin chimeneas"

Igualmente el mercado alemán se ha resentido en las islas, si bien el gasto turístico ha crecido un 4,3 %, aunque esa "desaceleración de alemanes en Mallorca" en verano se compensa por el aumento de llegadas en los primeros meses del año, observa el representante de Turespaña en Berlín. Los alemanes "empiezan a mirarse los bolsillos y se nota en las estancias", pero que "parte de que la demanda acuse incremento de precios no es solo achacable a Baleares", sino a las subidas de los vuelos o el coste de la vida en su país. Esta situación, avisa Blanco, es "extrapolable a los mercados centroeuropeos".

"Corremos el riesgo de perder a las familias frente a Turquía", avisa el consejero de Turespaña en Berlín

El consejero de Turismo en Berlín no deja pasar por alto el ascenso de Turquía. "Es el líder en venta de paquetes para familias" y eso que "el principal competidor" ya no es mucho más barato que España. "Corremos el riesgo de perder a las familias", advierte.

La presidenta Marga Prohens con Lorenzó Fluxà, presidente de APD Baleares, en el St. Regis Mardavall. / CAIB

Ante la masificación y las protestas por este fenómeno, Butler asegura que "el turismo ya no es la industria sin chimeneas el overtourism existe. Yo vivo en Londres y me molestan los turistas". Opina que el gran reto ahora es "inventar las vacaciones responsables o sostenibles". "Por el momento las manifestaciones antiturísticas" no están teniendo efecto en el Reino Unido, pero hay que tener muchísimo cuidado. Sobre este fenómeno en Alemania, donde también se vive el problema de la vivienda "hay un grado de sensibilización y comprensión", asevera Blanco.

En la clausura de la jornada la presidenta Prohens volvía a subrayar que Baleares es una comunidad "eminentemente turística y no vamos a pedir perdón por ello". "Ahora queremos liderar el camino hacia un modelo de más valor y menos impacto", en una transformación que "no es una imposición".