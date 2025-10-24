El Govern solicita la declaración de zona catastrófica en el sur y el Llevant de Mallorca por la dana Alice y el Huracán Gabrielle

El Consell de Govern aprueba solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil —conocida como zona catastrófica— para los municipios del sur y del levante de Mallorca, así como para Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja y toda la isla de Formentera.

La medida se enmarca en el artículo 23 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y tiene como objetivo activar todas las ayudas y mecanismos de recuperación económica previstos para reparar los daños materiales causados por los recientes fenómenos meteorológicos adversos.

El Govern fundamenta su solicitud en los efectos del antiguo huracán Gabrielle, que afectó a las islas entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, y de la DANA Alice, registrada entre el 8 y el 15 de octubre. Aunque no se producen daños personales graves, ambos episodios dejan un balance significativo: inundaciones en viviendas y establecimientos, desbordamiento de torrentes, caídas de árboles, desprendimientos de rocas, cortes de carreteras y afectaciones en infraestructuras críticas y servicios esenciales.

La declaración de zona catastrófica permitiría agilizar todas las medidas de recuperación y activar las ayudas económicas. Estas medidas contemplan subvenciones para reparar viviendas, negocios y equipamientos públicos, restauración de servicios básicos y asistencia inmediata a la población afectada, con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible.

El acuerdo del Consell de Govern incluye también la comunicación formal al Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno, con el fin de que el Ejecutivo central adopte las medidas complementarias necesarias para garantizar la recuperación total de las zonas dañadas.