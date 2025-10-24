El Govern aprueba un decreto para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de Dependencia

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, anuncia la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes en materia de servicios sociales que da cobertura legal al preacuerdo alcanzado con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, tras una huelga indefinida.

Fernández celebra que el nuevo decreto permite aplicar el incremento salarial y el complemento de dificultad técnica a toda la plantilla de la Fundación, formada por casi mil profesionales, y subraya que se trata del “primer gran paso para dar respuesta a una reivindicación justa y necesaria”. El incremento retributivo será efectivo con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, y equiparará los sueldos del personal con los del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), cerrando una brecha de entre 200 y 500 euros mensuales.

La consellera destaca que este complemento reconoce la mayor complejidad técnica del trabajo que desempeñan los empleados, especialmente desde la implantación del modelo de atención centrado en la persona, que supone más carga laboral y responsabilidad directa con los usuarios y sus familias. “El objetivo es situar a las personas y a sus familias en el centro, y eso exige un mayor esfuerzo profesional”, explica.

Crecimiento de la demanda

Fernández subraya que el decreto también responde al crecimiento constante de la demanda de servicios que ofrece la Fundación, tanto en el ámbito residencial como en el de tutela, y a la necesidad de reforzar el apoyo técnico a los equipos. “Nos encontrábamos con dificultades jurídicas para aplicar esta mejora salarial, pero este decreto nos da la cobertura legal necesaria para hacerlo realidad”, detalla.

La consellera informa de que ya se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para garantizar el respaldo del texto en el Parlament, donde deberá ser convalidado en las próximas semanas. Según Fernández, PSOE, MÉS per Mallorca, Llorenç Córdoba, Xisco Cardona, Agustín Buades e Idoia Ribas han confirmado su apoyo al decreto, mientras que el resto de formaciones aún lo estudian. “Confiamos en que la convalidación se apruebe por unanimidad, porque se trata de una mejora de justicia social y laboral”, añade.

Con esta decisión, el Govern pone fin al conflicto laboral abierto desde 2019, reconoce el esfuerzo de los trabajadores que atienden a más de 450 personas en doce centros de Mallorca e Ibiza y refuerza un servicio esencial en el sistema público de atención a la dependencia.