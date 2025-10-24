El Duque de Ahumada, la joya de la Guardia Civil del Mar, arriba a Mallorca

El Duque de Ahumada, el novísimo buque insignia de la Guardia Civil del Mar, arribará previsiblemente esta tarde a Palma en el transcurso de la travesía que está realizando por el litoral español. El barco oceánico, dotado de la última tecnología y diseñado para combatir la delincuencia transfronteriza y reforzar la seguridad marítima, permanecerá varios días en la base naval de Porto Pi, donde podrá ser visitado el domingo por la mañana.

La embarcación está recién estrenada. Entró en funcionamiento el pasado 18 de septiembre, y desde entonces está realizando una travesía por el todo el litoral español. Esta tarde está prevista su arribada a Palma desde Ibiza. Permanecerá varios días en la base naval de Porto Pi y la Guardia Civil ha organizado una jornada de puertas abiertas para el domingo, de las diez de la mañana a la una del mediodía, en que podrá ser visitado. La entrada será libre y la tripulación del barco mostrará al público su interior.

El buque oceánico está dotado con equipos de navegacion y comunicaciones de última generación. Tiene una autonomía de más de 11.000 millas, que le permite navegar un mes sin tocar puerto. Dispone de helipuerto y dos embarcaciones rápidas y un rov, un vehículo submarino operado por control remoto que puede alcanzar los 1.000 metros de profundidad.

El Duque de Ahumada, que se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos, entre otras misiones. El acto de entrega del nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre en Vigo en el astillero de Armón. El nuevo buque oceánico sustituirá al Río Miño, que ha cumplido su periodo de vida útil.

Varios agente de la Guardia Civil se embarcan a bordo del buque. / Guardia Civil

El Duque de Ahumada atenderá, además, los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones en Europa durante un periodo de cuatro meses al año.

Un buque de grandes capacidades, que supone un hito tecnológico de primer nivel y un importante incremento de las capacidades operativas de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo.