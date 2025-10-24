El Govern ha presentado el Atlas Fotovoltaico de Baleares, una herramienta digital interactiva que permite conocer de manera sencilla el potencial fotovoltaico de las cubiertas de todos los edificios e inmuebles de la comunidad autónoma.

Se trata, según han indicado desde la Conselleria, de una iniciativa que permite avanzar en la sostenibilidad medioambiental y la autosuficiencia energética sin generar un consumo adicional de territorio.

En la presentación, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicado que a través de esta aplicación, cualquier persona puede consultar el número máximo y óptimo de paneles que puede albergar una finca o inmueble, la inversión estimada, el porcentaje de autosuficiencia, el ahorro anual previsto y el periodo de retorno de la inversión.

Así funciona la herramienta

La herramienta permite, además, evaluar el potencial fotovoltaico por municipio, desagregar los datos por sectores --industrial, residencial o terciario-- y distinguir entre inmuebles públicos y privados.

Consulta cuántos paneles solares puedes instalar en tu vivienda en Mallorca: esto es lo que te costarían y ahorrarías anualmente / E-Atlas

Estos datos ofrecen al Govern, a las administraciones locales, al sector privado y a la ciudadanía una base sólida para identificar los espacios urbanos más adecuados para instalar placas solares y planificar de forma más eficiente las políticas públicas de transición energética.

Según los resultados globales, el Atlas Fotovoltaico estima un ahorro económico potencial de 452 millones de euros anuales para hogares, empresas y administraciones en caso de que se aproveche plenamente el potencial solar disponible en las cubiertas del archipiélago.

Asimismo, la producción fotovoltaica alcanzaría los 2.480 gigavatios hora al año, una cifra equivalente al 50-60 por ciento del consumo eléctrico doméstico anual de las Illes Balears.

El aprovechamiento total de este potencial permitiría cubrir hasta un 22 por ciento del consumo eléctrico de la comunidad autónoma mediante energía solar generada localmente, sin necesidad de ocupar más suelo, y reducir en 928.000 toneladas las emisiones de CO2 anuales, el equivalente a las emisiones de más de 400.000 vehículos.

El coste del proyecto --que incluye el estudio del potencial fotovoltaico y el desarrollo de la herramienta web-- ha sido de 95.000 euros, con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El proyecto ya está finalizado y dispone de mantenimiento garantizado durante dos años. La herramienta está disponible de forma gratuita para todos los municipios y la ciudadanía.

En el acto de presentación también han participado el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, el director gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE), Hernando Rayo, y personal técnico responsable de las oficinas para la transición energética (Oteib).