La consellera de Salud, tras abandonar la reunión con la ministra de Sanidad: "Baleares no ha ocultado los datos de los cribados"

La tensión por el retraso en los diagnósticos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha tenido esta mañana sus primeras consecuencias en el Consejo Interterritorial de Sanidad (CISNS). Los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han levantado de la mesa presidida por la ministra Mónica García "como denuncia ante la utilización partidista que ha hecho el Ministerio" de la polémica de los cribados, según han señalado desde el partido. Entre los representantes políticos que han abandonado la reunión estaba la consellera Manuela García, que también ha cargado contra la postura que mantiene el Gobierno sobre el retraso en los diagnósticos.

La ausencia de los consejeros en el CISNS, celebrado de manera extraordinaria en Zaragoza, ha imposibilitado que se vote la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer. Cada acuerdo tenía un presupuesto de un millón de euros.

La consellera de Salut se ha mostrado muy crítica con la ministra a su salida del Consejo Interterritorial: "La gota que ha colmado el vaso ha sido su actitud en relación con los cribados de cáncer de mama. En lugar de apoyar y reconocer su desarrollo ha intentado sacar rédito político de un asunto que lo que debería hacer es unirnos a todos en un mensaje único: que los cribados salvan vidas".

García también ha reprochado la denegación por parte del Gobierno de los fondos destinados a las comunidades autónomas para los sistemas de vigilancia del cáncer. "La situación ha alcanzado un nivel de gravedad importante y es la consecuencia de tener unos presupuestos prorrogados desde 2023", ha lamentado la consellera.

"Baleares no ha ocultado los datos de los cribados"

El Ministerio de Sanidad solicitó a todas las comunidades autónomas que entregasen los datos de los últimos cinco años de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix para realizar un seguimiento exhaustivo del sistema a nivel nacional. Sobre este aspecto, García ha señalado que "en Baleares no se han ocultado los datos ni nos hemos negado a compartirlos", explicando que para que la conselleria pueda trasladar esos datos al Gobierno central debe crearse un documento del Ministeiro que regule la evaluación de dichos programas, algo que en estos momentos "no existe", ha apuntado.

Fuentes de la conselleria añaden que antes previo al documento ha de desarrollarse un Sistema de Información, Control y Consulta (SICC), un elemento "imprescindible" que debe integrarse como un módulo "tal y como se especifica en dicho documento". En este sentido, la consellera ha añadido que "se está -o se estaba- trabajando en un documento técnico de consenso para decidir qué datos son útiles, qué tiempos son los adecuados y cómo deberíamos de compartirlo".

Desde Salud indican que, hasta la fecha, nunca ha habido un envío periódico de indicadores de cribado, más allá de los datos de cobertura y participación que se solicitan de forma puntual en respuesta a requerimientos de la Unión Europea.

Según los datos presentados por la conselleria a mediados de octubre, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama envió durante 2024 cerca de 40.000 citaciones a mujeres de entre 50 y 69 años, lo que representa un 63,9 % de cobertura, dos puntos por encima que las cursadas el ejercicio anterior. A estas citaciones, respondieron un 70% de las mujeres contactadas.

En lo que se refiere a los hallazgos del Programa, durante el pasado año, 1.260 mujeres fueron derivadas, tras la mamografía de cribado, a la Unidad de Diagnóstico para realizar estudios complementarios. De estas, 119 mujeres -un 9%- fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Al 31% de estas derivaciones, es decir a 396 mujeres, se les detectó algún tipo de patología no maligna, mientras que al 60% restante no se les detectó ninguna lesión que requiriera seguimiento.