El Consell premia las prácticas ejemplares en Responsabilidad Social

El Consell de Mallorca entregó anteayer los III Premios a Prácticas Ejemplares en Responsabilidad Social 2025 a cinco empresas y autónomos por su compromiso por crear una isla «más justa, próspera y solidaria», destacó el presidente, Llorenç Galmés, en el evento en La Misericòrdia. En la categoría de autónomo, el premio recayó en Estefanía García Ruiz, con el proyecto Bienestar en la celiaquía. La microempresa premiada fue Ecotxe Som Moviment SL, con el proyecto Equidad y sostenibilidad compartiendo coches eléctricos. Grimalt Nadal Consulting fue premiada en la categoría de empresa pequeña, por el proyecto Impacto social responsable. En mediana empresa, la galardonada fue Bongrup Baleares por su proyecto Buen Talento, que ofrece un programa para la formación dual y la inserción laboral a colectivos vulnerables. Como gran empresa, ganó Garden Hotel Group, con el proyecto Garden experience. Se trata de una empresa familiar muy comprometida al transformar su sector con un proyecto que integra de la promoción del producto local, la formación y el acercamiento en la comunidad local. Además, el jurado acordó conceder una mención especial al proyecto de Lup Illes Balears, 75 árboles más gracias a ti, una iniciativa que conecta la venta de ropa de segunda mano con la plantación de árboles en Mallorca.