«Puede enseñar mejor sobre ciencia una buena historia que la tabla periódica»

Hay una pregunta que siempre ha formado parte de la historia de la humanidad: ¿mola más la física o la química? Esta es la cuestión con la que un físico barbudo dio inicio al encuentro «Esto es física o química» del Foro Bellver de este viernes en el Club Diario de Mallorca. Físicos que aman perderse entre ecuaciones de veinte líneas y químicos que se sienten alquimistas forman parte de dos ramas de la ciencia irreconciliables. Pero nadie quiso enfrentarse al químico presente en el escenario «porque hace explotar cosas», según aseguró el mallorquín Adrián García, alias El Físico Barbudo en redes, que dedicó la cita a entrevistar a Aythami Soto, divulgador a través de su canal Ponte Bata.

La conversación se articuló en cuatro bloques: la vida personal de Aythami, algo de historia de la química, el mundo de la divulgación científica en Internet y un turno de preguntas. El influencer contó que de niño se divertía con petardos y que un regalo de Reyes, el Eurolab 3000, cambió su rumbo con un ejercicio: añadir sulfato de cobre a un mechero Bunsen para teñir la llama de verde. «Con la química podía cambiar el color del fuego y provocar explosiones». Su padre lo apoyó en la compra de reactivos, y pronto montó un laboratorio en casa. «No usaba bata ni gafas y tuve dos accidentes que casi me dejan ciego y sin dedos, así que aprendí algunas lecciones». Compartió que su afición por videojuegos como World of Warcraft le costó numerosos suspensos durante la carrera, pero que lo guio su pasión por las prácticas.

En su viaje por la historia científica habló del flúor y de los 80 años en que nadie logró aislarlo sin perder la vista o la vida; del ácido fluorhídrico y su peligrosa capacidad para reaccionar con el calcio de la sangre; de Humphry Davy y Michael Faraday (su favorito), quien, por casualidad y oficio, tras quedar ciego su mentor, cambió el mundo con la electrólisis. Recordó el salto social que supuso el aluminio, un material de lujo en la época de Napoleón III. Y el mito del «sin químicos» que tanto le indigna: «Si algo no tuviera productos químicos no existiría».

Contando historias etimológicas como que el cobre toma el nombre de Chipre, defendió que hay maneras de enseñar química mejores que las tradicionales. «Puede enseñar mejor sobre ciencia una buena historia que la tabla periódica; es mejor un hilo narrativo, como la mejor historia que tenemos: el fuego, que nos ayudó a sobrevivir al frío, a ver de noche y a no intoxicarnos con comida cruda». Aythami es la primera persona creadora de contenido hispanohablante que ha podido grabar en el Museo Marie Curie. Ahora su ambición lo lleva a soñar con documentales en minas de wolframio o rodajes en Kazajistán en antiguos campos de pruebas nucleares.

Explicó que detectó un vació en la divulgación de la química en redes y que eso lo animó a empezar. Hoy aprecia poder compartir su pasión con tantas personas, y agradece comentarios como el de un chico que se emocionó con un vídeo en que realizaba el mismo experimento que le enseñó su abuelo.

Entre los asistentes hubo varios estudiantes y profesores de ciencias, así como seguidores de ambos divulgadores. / GUILLEM BOSCH

Terminó la sesión con preguntas del público. No faltaron risas ni consejos prácticos: a la duda de un asistente sobre un bizcocho que no sube, respondió con la misma naturalidad con la que hablaba de nitroglicerina: «prueba a echar bicarbonato». Entre confesiones, el divulgador reivindicó la química más allá de las explosiones: cocina, pan, cerveza, lejía que devuelve libros rotos a la legibilidad y la hoguera que cambió el mundo.