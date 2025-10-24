Carrefour reconoce a las pymes y autónomos locales

Carrefour entregó ayer en Palma los Premios PYME de Balears 2025 para reconocer el valor, esfuerzo e innovación de las pequeñas y medianas empresas, además de a los autónomos locales. La gran superficie reconoció a Casa de la Milagrosa (Fundació Mater) y a Galletes Rossellons, mejor pyme de las islas de este 2025. El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro asistió a la ceremonia.