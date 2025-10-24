Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios

Carrefour reconoce a las pymes y autónomos locales

Se premió a Casa de la Milagrosa y a Galletas Rossellons

Se premió a Casa de la Milagrosa y a Galletas Rossellons / MANU MIELNIEZUK

Redacción Mallorca

Carrefour entregó ayer en Palma los Premios PYME de Balears 2025 para reconocer el valor, esfuerzo e innovación de las pequeñas y medianas empresas, además de a los autónomos locales. La gran superficie reconoció a Casa de la Milagrosa (Fundació Mater) y a Galletes Rossellons, mejor pyme de las islas de este 2025. El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro asistió a la ceremonia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  2. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  3. En Mallorca no hay mallorquines
  4. Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
  5. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  6. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  7. Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
  8. El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095

El Consell premia las prácticas ejemplares en Responsabilidad Social

El Consell premia las prácticas ejemplares en Responsabilidad Social

Carrefour reconoce a las pymes y autónomos locales

Carrefour reconoce a las pymes y autónomos locales

Salud pagará el carné a los técnicos de emergencias de Baleares para que puedan conducir las nuevas ambulancias

Salud pagará el carné a los técnicos de emergencias de Baleares para que puedan conducir las nuevas ambulancias

Més per Mallorca exige la dimisión del gerente del GSAIB por el "despropósito" de las nuevas ambulancias

Més per Mallorca exige la dimisión del gerente del GSAIB por el "despropósito" de las nuevas ambulancias

La patronal de autoescuelas de Baleares valora positivamente que Europa permita sacarse el carnet con 17 años: "Les dará más seguridad"

La patronal de autoescuelas de Baleares valora positivamente que Europa permita sacarse el carnet con 17 años: "Les dará más seguridad"

"Con la pensión no se puede pagar un alquiler en Mallorca": La realidad de los jubilados presentes en el acto de Cáritas sobre el sinhogarismo

"Con la pensión no se puede pagar un alquiler en Mallorca": La realidad de los jubilados presentes en el acto de Cáritas sobre el sinhogarismo

El Banco de Sangre pide donaciones urgentes ante las bajas reservas de los grupos O y A

El Banco de Sangre pide donaciones urgentes ante las bajas reservas de los grupos O y A

La excesiva dependencia de Mallorca de los mercados alemán y británico, un lastre frente a sus competidores mediterráneos

La excesiva dependencia de Mallorca de los mercados alemán y británico, un lastre frente a sus competidores mediterráneos
Tracking Pixel Contents