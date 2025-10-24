Baleares concentra cuatro de los cinco municipios más caros de España para comprar vivienda, según el INE

Los municipios baleares de Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Calvià e Ibiza, junto con Zarautz (Guipúzcoa), son las localidades más caras para comprar una vivienda, según la estadística 'Indicadores Urbanos' 2025 publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La localidades más caras es Sant Josep de Sa Talaia y el municipio guipuzcoano de Zarautz con 6.807 y 6.511 euros por metro cuadrado, respectivamente. Estos dos municipios son los únicos de los 429 municipios de más de 20.000 habitantes estudiados por el INE en esta estadística que superan los 6.000 euros por metro cuadrado en sus precios.

Les siguen Santa Eulària des Riu, también en Ibiza, con 5.890 euros por metro cuadrado; Calvià, en Mallorca, con 5.865 euros por metro cuadrado; Ibiza, con 5.479 euros por metro cuadrado, y San Sebastián (Guipúzcoa), con 5.317 euros por metro cuadrado.

En contraste, los precios más bajos se observan en Puertollano (Ciudad Real), con 558 euros por metro cuadrado; Almendralejo (Badajoz), con 581 euros por metro cuadrado, y Villena (Alicante), con 603 euros por metro cuadrado.

Según Estadística, los tres municipios con los mayores precios medios en la compraventa de vivienda en 2024 fueron Sant Josep de Sa Talaia (969.434 euros), Calvià (862.953) y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, (858.788 euros).

Por el contrario, los tres municipios con los menores precios medios de compraventa fueron Mieres (Asturias), con 53.970 euros, Puertollano (57.531 euros) y Langreo (Asturias), con 62.563 euros.

Pozuelo, el mayor gasto medio en alquiler

Estadística también revela que los tres municipios de más de 20.000 habitantes con mayor gasto mensual medio en alquiler en el año 2023 fueron Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con 1.131 euros; Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, con 1.086 euros, y Majadahonda (Madrid), con 1.027 euros.

Por el contrario, los menores gastos mensuales medios en alquiler de vivienda habitual corresponden a Cieza (Murcia), con 303 euros; Priego de Córdoba (Córdoba), con 309 euros; y A Estrada (Pontevedra), con 310 euros.

Entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. Los más elevados se dieron en el madrileño Recoletos (1.866 euros), el barcelonés Pedralbes (1.865 euros) y el madrileño barrio de la Castellana (1.706 euros).

Por el contrario, los alquileres mensuales más bajos se localizaron en la pedanía de Cañadas de San Pedro de Murcia, con 353 euros; en la mayor parte las pedanías de Torreagüera y Beniaján, también en Murcia, con 406 euros, y en el barrio Juan XXIII de Alicante, con 397 euros.