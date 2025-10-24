Argelia pide la expatriación de los siete migrantes menores que llegaron a Ibiza en una lancha robada

La Fiscalía española, a petición del gobierno de Argelia, ha iniciado la tramitación necesaria para expatriar a ese país a siete migrantes menores de edad que alcanzaron la costa de Ibiza a principios del pasado mes de septiembre a bordo de una lancha que además había sido robada en la costa argelina. Los jóvenes, de entre 14 y 17 años, antes de tocar tierra en Platja d'en Bossa, alardearon de su hazaña en varios vídeos que subieron a las redes sociales, como publicó Diario de Ibiza.

La solicitud del gobierno argelino no deja de sorprender, ya que sólo en Balears los consells tutelan a casi 300 menores llegados a las costas de las islas y no se habían recibido hasta ahora solicitudes de expatriación. La recibió de manera oficial el Gobierno de España a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue durante la reunión que mantuvo este último el pasado lunes con su homólogo del país norteafricano, Said Sayoud.

Según publican varios medios nacionales, han sido los padres de los menores quienes han solicitado el "ejercicio de la patria potestad", por lo que la Fiscalía ya está tramitando la expulsión de España de estos menores y su repatriación al país africano.

Una llegada triunfal

La llegada, narrada a través de vídeos, de estos menores a Ibiza no dejó a nadie indiferente porque lo normal es que en las pateras viajen menores, pero junto a adultos, mayoritariamente hombres y cada vez más mujeres, pero nunca menores completamente solos. Una ruta de casi 300 kilómetros en plena región occidental del Mar Mediterráneo que asustaría a cualquiera, pero no a estos siete inconscientes, porque resulta difícil calificarlos de otra manera, que decidieron que había llegado el momento de cometer la mayor diablura de sus todavía cortas vidas.

Como describió en su momento el periodista de Diario de Ibiza Guillermo Sáez, "sólo había que visionar los vídeos para comprobar la alegría, la tranquilidad, la despreocupación con la que se lanzaron a recorrer una ruta que todos los meses se cobra víctimas mortales y desaparecidos, probablemente mucho más de los que se tiene constancia de forma oficial".

"Para añadir todavía más picante a esta historia de rebeldía juvenil en mayúsculas", añadía la completa crónica, "resulta que la barca pilotada por estos tiernos migrantes rumbo a tierras ibicencas es robada. Y es que el dueño de la nave ha denunciado su hurto en Argelia, según ha podido saber Diario de Ibiza. Pero quién sabe si estos adolescentes volverán a pisar algún día su tierra de origen...".

Era una barca modelo Open 550 de la marca Geisa Naval con una cubierta abierta y diseñada para actividades recreativas como la pesca o los paseos, es decir, para navegar cerca de la costa, en aguas tranquilas. "En las imágenes se advierte claramente que se ha realizado algún tipo de puente eléctrico para arrancarla", describía Es Diari.