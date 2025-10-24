Analizan los avances en la conservación de cetáceos en el mar balear
Las Jornadas de Biodiversidad Marina, celebradas ayer en Can Tàpera, en Palma, centraron su atención en la conservación de los mamíferos marinos del mar balear, destacando las iniciativas que buscan mejorar el conocimiento sobre sus poblaciones e identificar las medidas eficaces de protección.
María Moreno, jefa de servicio de la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, presentó las líneas de acción del Gobierno de España en materia de conservación. Carla Álvarez, de Submon, compartió experiencias sobre el estudio de cetáceos. Txema Brotons, de Tursiops, explicó el trabajo que realiza para proteger las poblaciones de cachalotes, destacando la identificación de una zona de cría al norte de Menorca. Y Carlos Bravo, de OceanCare, abordó la problemática de las colisiones con embarcaciones. También intervinieron en el encuentro Marga Cerdá, Laura González y Manuel Antonio Arbelo.
