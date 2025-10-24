Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Analizan los avances en la conservación de cetáceos en el mar balear

Foto de los expertos que participaron en las Jornadas de Biodiversidad Marina de la Fundación Marilles.

Foto de los expertos que participaron en las Jornadas de Biodiversidad Marina de la Fundación Marilles. / FUNDACIÓN MARILLES

Redacción Mallorca

Palma

Las Jornadas de Biodiversidad Marina, celebradas ayer en Can Tàpera, en Palma, centraron su atención en la conservación de los mamíferos marinos del mar balear, destacando las iniciativas que buscan mejorar el conocimiento sobre sus poblaciones e identificar las medidas eficaces de protección.

María Moreno, jefa de servicio de la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, presentó las líneas de acción del Gobierno de España en materia de conservación. Carla Álvarez, de Submon, compartió experiencias sobre el estudio de cetáceos. Txema Brotons, de Tursiops, explicó el trabajo que realiza para proteger las poblaciones de cachalotes, destacando la identificación de una zona de cría al norte de Menorca. Y Carlos Bravo, de OceanCare, abordó la problemática de las colisiones con embarcaciones. También intervinieron en el encuentro Marga Cerdá, Laura González y Manuel Antonio Arbelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  2. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  3. En Mallorca no hay mallorquines
  4. Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
  5. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  6. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  7. Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
  8. El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095

Baleares concentra cuatro de los cinco municipios más caros de España para comprar vivienda, según el INE

Baleares concentra cuatro de los cinco municipios más caros de España para comprar vivienda, según el INE

Analizan los avances en la conservación de cetáceos en el mar balear

Analizan los avances en la conservación de cetáceos en el mar balear

El Consell premia las prácticas ejemplares en Responsabilidad Social

El Consell premia las prácticas ejemplares en Responsabilidad Social

Carrefour reconoce a las pymes y autónomos locales

Carrefour reconoce a las pymes y autónomos locales

Salud pagará el carné a los técnicos de emergencias de Baleares para que puedan conducir las nuevas ambulancias

Salud pagará el carné a los técnicos de emergencias de Baleares para que puedan conducir las nuevas ambulancias

Més per Mallorca exige la dimisión del gerente del GSAIB por el "despropósito" de las nuevas ambulancias

Més per Mallorca exige la dimisión del gerente del GSAIB por el "despropósito" de las nuevas ambulancias

La patronal de autoescuelas de Baleares valora positivamente que Europa permita sacarse el carnet con 17 años: "Les dará más seguridad"

La patronal de autoescuelas de Baleares valora positivamente que Europa permita sacarse el carnet con 17 años: "Les dará más seguridad"

"Con la pensión no se puede pagar un alquiler en Mallorca": La realidad de los jubilados presentes en el acto de Cáritas sobre el sinhogarismo

"Con la pensión no se puede pagar un alquiler en Mallorca": La realidad de los jubilados presentes en el acto de Cáritas sobre el sinhogarismo
Tracking Pixel Contents