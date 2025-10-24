La AEMET alerta de un cambio brusco de tiempo en Mallorca este fin de semana
El domingo llega un frente frío acompañado de tormentas y una notable bajada de temperaturas
Después de varios días de estabilidad, aunque con mucho protagonismo del viento durante esta pasada jornada, el tiempo dará un giro en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado un notable cambio de situación a partir del domingo, cuando se esperan lluvias intensas, tormentas y un acusado descenso de las temperaturas, que se podrían situar por debajo de los 10 grados.
Se espera un descenso de las temperaturas
El fin de semana comenzará tranquilo. Un viernes marcado por la calma, que se prolongará hasta el sábado, con vientos flojos y temperaturas suaves que se mantendrán estables durante buena parte del día. Los cielos presentarán intervalos nubosos y, en algunos puntos, bancos de niebla matinal. A lo largo de la tarde, sin embargo, se prevé un ligero descenso térmico que podría dejar los termómetros en torno a los 13 grados en algunos puntos del interior y del norte de Mallorca.
El domingo llega un frente frío
El cambio llegará el domingo, con la llegada de un frente frío, según informa la AEMET. Desde primeras horas se prevé un aumento de la nubosidad que dará paso, a partir del mediodía, a lluvias y chubascos localmente fuertes, ocasionalmente acompañados de tormenta.
El ambiente se tornará mucho más fresco: las temperaturas máximas no superarán los 24 grados y el descenso térmico será notable al final de la jornada, cuando los valores podrían caer hasta los 8 grados.
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- En Mallorca no hay mallorquines
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095