La AEMET alerta de un cambio brusco de tiempo en Mallorca este fin de semana

Después de varios días de estabilidad, aunque con mucho protagonismo del viento durante esta pasada jornada, el tiempo dará un giro en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado un notable cambio de situación a partir del domingo, cuando se esperan lluvias intensas, tormentas y un acusado descenso de las temperaturas, que se podrían situar por debajo de los 10 grados.

Se espera un descenso de las temperaturas

El fin de semana comenzará tranquilo. Un viernes marcado por la calma, que se prolongará hasta el sábado, con vientos flojos y temperaturas suaves que se mantendrán estables durante buena parte del día. Los cielos presentarán intervalos nubosos y, en algunos puntos, bancos de niebla matinal. A lo largo de la tarde, sin embargo, se prevé un ligero descenso térmico que podría dejar los termómetros en torno a los 13 grados en algunos puntos del interior y del norte de Mallorca.

El domingo llega un frente frío

El cambio llegará el domingo, con la llegada de un frente frío, según informa la AEMET. Desde primeras horas se prevé un aumento de la nubosidad que dará paso, a partir del mediodía, a lluvias y chubascos localmente fuertes, ocasionalmente acompañados de tormenta.

El ambiente se tornará mucho más fresco: las temperaturas máximas no superarán los 24 grados y el descenso térmico será notable al final de la jornada, cuando los valores podrían caer hasta los 8 grados.