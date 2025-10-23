Volar drones en Mallorca: Lo que está permitido y lo que no

Volar drones no es un juego

Desde hace años, los drones ya no son exclusivos de los ricos; ahora están disponibles a precios accesibles. Aunque para muchos turistas o residentes sea tentador grabar la isla desde el aire, no está permitido simplemente despegar y grabar.

Las infracciones pueden salir caras

Desde 2020, en España también aplica el reglamento de drones de la UE. Desde entonces, basta con estar registrado como operador en cualquier país europeo, y el carnet de piloto de drones también es válido en todos los países miembros. Este carnet es obligatorio para drones de cierto tamaño. Quien no lo tenga y sea sorprendido volando uno, puede enfrentar multas de entre 60 y 225.000 euros, dependiendo de dónde se detecte el dron y qué haya grabado.

Excepción: drones de juguete

Solo están exentos del carnet los llamados drones de juguete: pesan menos de 250 gramos y no deben tener sensores que recopilen datos personales (como cámaras o micrófonos). Solo estos pueden volar sin licencia, siempre y cuando no entren en zonas restringidas.

Si quieres grabar, necesitas carnet

Quien quiera grabar con drones, necesita el carnet de piloto, sin importar si el uso es comercial o privado. Dependiendo de la categoría, se deben superar exámenes teóricos y prácticos. En Mallorca hay varias academias donde se puede obtener este carnet, que cuesta a partir de 1.000 euros, e incluye un curso de radio, ya que en ocasiones se requiere contacto con la torre del aeropuerto.

También es importante que todos los drones estén marcados visiblemente con un número de registro individual (e-ID). La altura máxima de vuelo permitida es de 120 metros.

Zonas restringidas especiales

En España, además, todos los drones, tanto para uso privado como profesional, deben estar asegurados. La edad mínima para volar drones es de 16 años.

También hay que tener en cuenta que no se puede volar drones en cualquier parte de Mallorca. Gran parte de la isla está considerada zona restringida, ya sea por corredores aéreos o por protección de la naturaleza. La zona de exclusión más grande es alrededor del aeropuerto de Son Sant Joan, que se extiende hacia el oeste hasta Santa Ponça y al norte hasta Inca. Volar sobre zonas militares también está estrictamente prohibido. Se distingue entre zonas amarillas y rojas, siendo estas últimas las más severamente sancionadas si se sobrevuela.

Permiso obligatorio incluso fuera de las zonas restringidas

Incluso fuera de las zonas restringidas y con carnet, los vuelos deben ser notificados. La autorización la otorga el Ministerio del Interior, y la solicitud debe presentarse al menos cinco días antes del vuelo en el ayuntamiento correspondiente. Sobre todo en zonas residenciales y playas públicas, la privacidad de las personas debe ser respetada como norma principal.