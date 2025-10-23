Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Verge de l’Esperança también acoge a personas con discapacidad intelectual

La colaboración entre la residencia y Mater impulsa un nuevo modelo asistencial para reservar 12 de sus 64 plazas a usuarios con estas características

El president del Consell, Llorenç Galmés, visitó la residencia. | MATER

Redacción Palma

Palma

La Residencia Verge de l’Esperança emprendió a partir de ayer un nuevo camino y acogió un proyecto pionero en Mallorca al destinar 12 de sus 64 plazas para personas mayores con discapacidad intelecual. El nuevo modelo del centro representa un hito en la atención a las personas con discapacidad en Mallorca, ya que permite la cohabitación de personas mayores con y sin discapacidad dentro de un mismo recurso residencial. Se trata de un proyecto innovador e inclusivo, basado en un modelo integral de atención centrado en la persona, que hace énfasis en la autonomía, los vínculos afectivos y la continuidad de la historia de vida de cada persona.

La iniciativa surge de la voluntad de Mater de ofrecer una atención inclusiva y transformadora, en coherencia con su Plan Estratégico, que impulsa acciones orientadas a garantizar un envejecimiento sano, activo y vivo de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

La colaboración del Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat, ha sido esencial para hacer realidad el proyecto, porque posibilita la cohabitación de dos líneas de atención (personas mayores y discapacidad) dentro de un mismo recurso residencial.

El proyecto se presentó públicamente ayer en las instalaciones de la residencia, en un acto emotivo al que asistieron personas residentes y profesionales de la Residencia Verge de l’Esperança; representantes de las Franciscanas «Filles de la Misericòrdia», Magdalena Fiol y Antònia Barrilero; y el equipo directivo de Mater, liderado por Maria Antònia Fullana.

Marcial Rodríguez asiste a un congreso de innovación en Sevilla

‘Actúa’ reconoce un año más el compromiso social

Denuncian una situación «límite» en las residencias de Oms y Sant Miquel

Verge de l’Esperança también acoge a personas con discapacidad intelectual

Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares

Manuela Cañadas da más miedo

Júlia Ojeda, vicepresidenta d'Alhora, tras denunciar un caso de discriminación lingüística en Palma: "Estamos tan colonizados que tendemos a cambiar el catalán por el castellano automáticamente"

Denuncian que un bus del TIB dejó en tierra tres veces a una mujer con movilidad reducida: "Mi madre sufre crisis nerviosas porque no la dejan subir con el andador”

