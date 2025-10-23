Verge de l’Esperança también acoge a personas con discapacidad intelectual

La Residencia Verge de l’Esperança emprendió a partir de ayer un nuevo camino y acogió un proyecto pionero en Mallorca al destinar 12 de sus 64 plazas para personas mayores con discapacidad intelecual. El nuevo modelo del centro representa un hito en la atención a las personas con discapacidad en Mallorca, ya que permite la cohabitación de personas mayores con y sin discapacidad dentro de un mismo recurso residencial. Se trata de un proyecto innovador e inclusivo, basado en un modelo integral de atención centrado en la persona, que hace énfasis en la autonomía, los vínculos afectivos y la continuidad de la historia de vida de cada persona.

La iniciativa surge de la voluntad de Mater de ofrecer una atención inclusiva y transformadora, en coherencia con su Plan Estratégico, que impulsa acciones orientadas a garantizar un envejecimiento sano, activo y vivo de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

La colaboración del Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat, ha sido esencial para hacer realidad el proyecto, porque posibilita la cohabitación de dos líneas de atención (personas mayores y discapacidad) dentro de un mismo recurso residencial.

El proyecto se presentó públicamente ayer en las instalaciones de la residencia, en un acto emotivo al que asistieron personas residentes y profesionales de la Residencia Verge de l’Esperança; representantes de las Franciscanas «Filles de la Misericòrdia», Magdalena Fiol y Antònia Barrilero; y el equipo directivo de Mater, liderado por Maria Antònia Fullana.