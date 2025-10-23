La UCI se traslada a las aulas de la UIB: cómo la realidad virtual podría transformar las prácticas de Enfermería en Baleares

La realidad virtual podría convertirse en una nueva herramienta para la formación práctica de los estudiantes de Enfermería en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Un equipo multidisciplinar de investigadores de la universidad ha elaborado un estudio que demuestra los beneficios y el potencial del uso de entornos inmersivos para simular casos clínicos en la Unidad de Curas Intensivas (UCI). Docentes de los departamentos de Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Ciencias Matemáticas e Informática han formado parte de la investigación, publicada recientemente en la revista científica Universal Access in the Information Society.

En los últimos dos años, más de un centenar de alumnos del tercer curso del grado de Enfermería han participado en los seminarios organizados por la UIB para poner a prueba este método formativo. Los estudiantes introducían sus teléfonos inteligentes dentro de unas gafas de realidad virtual que, al colocárselas, simulaban una UCI real con elementos interactivos. El entorno inmersivo les permitió poner en práctica casos clínicos complejos sin la necesidad de salir del aula.

La interactividad implementada en esta realidad virtual permitió comprender a los alumnos las dificultades a las que podrían enfrentarse en un caso real. Así lo explica Patricia García, profesora de Enfermería y coautoras del estudio: "A veces es difícil enseñar a un alumno que nunca ha ido a la UCI lo que es un entorno así o lo que es una persona ingresada. De esta forma, convierten en práctico el caso clínico y se enfrentan a muchas más cosas a la vez: además de tener que atender a la familia del paciente, hay aparataje que va sonando y también una persona ingresada, un maniquí que se mueve y respira".

Los estudiantes, dentro del escenario inmersivo, podían interactuar con multitud de elementos que aumentaban la sensación de realismo: radiografías, electrocardiogramas, vías, familiares del paciente o hasta con el propio paciente. "La idea no es que solo vea el entorno de una UCI, sino que sientan que están ahí dentro", comenta García.

Las prácticas con realidad virtual de la UIB, desde fuera / UIB

Consciencia situacional

Los investigadores resaltan la importancia de la consciencia situacional del alumno durante el uso de la realidad virtual. "Se genera porque deben atender a diferentes estímulos al mismo tiempo, pero a su vez hace que recuerden más este tipo de situaciones. Cuando resuelven el caso clínico en un papel, van respondiendo a preguntas secuenciales, pero de este modo tienen todas esas preguntas a la vez y tienen que saber qué priorizar", explica García.

Esa "sensación de presencia", según la describe Francisco Perales, profesor de Informática y Ciencias Matemáticas y coautor del estudio, permite al alumno situarse en un entorno complejo muy similar al que podrían encontrarse en el futuro.

Un método de bajo coste

Uno de los puntos más valorados por los autores del estudio es el bajo coste de este método de formación. Los alumnos, nativos digitales, utilizan sus teléfonos móviles para acceder a través de internet al escenario inmersivo, que se convierte en una realidad virtual una vez ese móvil se introduce dentro de las gafas adaptadas. "Hay sistemas más complejos que el nuestro, pero queremos que sea sencillo, de bajo coste", apunta Perales.

Durante los seminarios, los alumnos se dividían en grupos de 5 o 6 personas que usaron unas gafas por grupo. Entre ellos se las iban turnando para completar los casos clínicos que se les presentaban, por lo que no se hizo necesario tener u dispositivo por persona.

Acogida positiva

El estudio, además de evaluar el potencial y la efectividad de la realidad virtual en estos casos, buscaba recoger las opiniones de los usuarios, los estudiantes, para conocer los puntos fuertes y débiles del método formativo. "Queríamos ver cómo de fácil era usarlo, las cagas mentales que había, el esfuerzo que tenían que hacer o la consciencia situacional que tenían", apunta Cristina Manresa, profesora de Informática y Ciencias Matemáticas y coautora del estudio.

Los resultados obtenidos fueron, en general, positivos: "En cuanto a usabilidad, esfuerzo y sensación de inmersión han sido muy buenos. Nos interesaba saber si realmente se sentían dentro de una UCI", explica Manresa. García, por su parte, añade: "Los estudiantes valoran mucho estas metodologías de trabajo. Les motiva, les crea un compromiso y a la vez les genera cierta tensión".

Detalles como el uso de auriculares, la adaptabilidad de las gafas o el tiempo de uso de las mismas fueron algunos de los aspectos que más incidencia tuvieron entre los alumnos. "Los que utilizaban cascos pusieron una puntuación mayor que los que tenían el sonido abierto. Además, cuestiones técnicas más complejas como el uso de las mismas gafas para todo el mundo generaba que al tener que adaptarlas a cada persona algunas no acababan de estar cómodas. Al final, también nos dimos cuenta de que estar más de 20 minutos con las gafas podía llegar a generar fatiga", comentan Manresa y García.

La intención de este grupo de investigadores, que completan Jaume Jaume, del departamento de Informática y Ciencias Matemáticas, y Elena Gervilla, profesora de Psicología, es que las prácticas con realidad virtual puedan extenderse a otros campos y materias: "La idea es que esto derive en una metodología de trabajo y que los profesores, ya sean de Enfermería o de ciencias biomédicas, puedan trasladarnos el tipo de prácticas que hacen y nosotros poder traducirla a un experimento o una práctica en la realida virtual".