Rodríguez Badal acusa al Govern de tergiversar las declaraciones de Frontex

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha asegurado este jueves que Frontex realiza tareas de “vigilancia aérea sobre el mar balear que conecta con Argelia”, y ha acusado al Govern del PP de “tergiversar” las declaraciones recientes de un portavoz de la agencia europea para acusarle de mentir.

Las declaraciones del delegado del Gobierno

Rodríguez Badal ha recalcado que “ni la Delegación del Gobierno ni el Ministerio del Interior han hablado nunca de un despliegue de recursos humanos de Frontex en territorio balear, ni de una solicitud de los mismos”. De esta forma ha respondido a las peticiones de dimisión formuladas por PP y Vox, que le acusan de haber mentido sobre la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Baleares en el marco de la crisis migratoria.

El delegado ha insistido en que el Govern autonómico ha manipulado las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowsky, utilizando solo una parte de sus palabras para dar la impresión de que el Ejecutivo central no había solicitado apoyo.“La tergiversación consiste en tomar la primera parte de una declaración con dos partes, elevarla a categoría y omitir que el Gobierno de España sí pidió recursos de vigilancia aérea”, ha explicado Rodríguez Badal.

Crítica al Govern de Prohens

Rodríguez Badal ha acusado al Govern de Marga Prohens de utilizar el “drama migratorio” con “mala y baja política”, y ha hecho un llamamiento a la cooperación institucional: “Deberíamos estar unidos en la búsqueda de soluciones. Pido al Ejecutivo autonómico que abandone la confrontación de una vez por todas”, ha subrayado.

El delegado ha recordado que la detección de pateras se realiza mediante puntos de radar y un sistema de vigilancia aérea, cuyas localizaciones se remiten a los servicios de salvamento.