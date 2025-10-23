Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Récord de empleo y gasto turístico en Baleares: el crecimiento económico de las islas duplica el de la Unión Europea

El informe destaca que todos los sectores contribuyen al crecimiento, con los servicios a la cabeza (3,3 %), seguidos de la construcción (2,3 %), la industria (2,0 %) y el sector primario (0,7 %)

Turistas en el centro de Palma.

Turistas en el centro de Palma. / Manu Mielniezuk

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La economía balear mantiene su fortaleza y crece el doble que la media europea, según el último Informe de Conjuntura Económica presentado por el vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

Durante el segundo trimestre de 2025, el Producto Interior Bruto (PIB) de las islas aumentó un 3,2 %, frente al 1,6 % de la UE y el 2,8 % del conjunto de España, encadenando seis trimestres consecutivos por encima del 3 %.

El informe destaca que todos los sectores contribuyen al crecimiento, con los servicios a la cabeza (3,3 %), seguidos de la construcción (2,3 %), la industria (2,0 %) y el sector primario (0,7 %). Mallorca lidera la expansión con un 3,2 %, mientras que las Pitiusas crecen un 3,0 % y Menorca un 2,1 %.

Mercado laboral y gasto turístico

El dinamismo económico se refleja también en el mercado laboral, que alcanza una cifra histórica de 639.122 afiliados a la Seguridad Social en septiembre, un 2,6 % más que en 2024. De ellos, el 88 % de los nuevos empleos se generaron en el sector servicios. “En septiembre hay 16.183 afiliados más que hace un año”, señaló Barceló, destacando que la construcción y la industria también registran subidas del 2,5 % y 1,8 %, respectivamente.

En el ámbito turístico, el gasto sigue disparado. Entre enero y agosto, los visitantes dejaron 17.363 millones de euros, un 5,6 % más que en 2024, con una media de 202 euros por persona y día. El número total de turistas asciende a 14,1 millones, mientras que la estancia media se sitúa en 6,1 días. Costa subraya que “Baleares crece el doble en valor que en volumen, y ese es el camino que debemos seguir”.

No obstante, la inflación continúa siendo uno de los puntos débiles. El IPC balear sube un 3,3 %, por encima del 3,0 % nacional, y la inflación subyacente se mantiene alta (2,8 % frente al 2,4 % del conjunto de España).

Costa señala que los principales retos de la comunidad pasan por “transformar la economía y adaptar las infraestructuras a la población residente”, especialmente en islas como Ibiza, donde la presión demográfica y turística es más intensa. En los últimos veinte años, la población ibicenca ha crecido un 73 %, duplicando la de Formentera (+97 %), lo que ha elevado la densidad a 281 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta del archipiélago.

Pese a los desafíos, Costa reivindica que “Baleares sigue liderando la recuperación económica en España y lo hace consolidando un modelo más sólido y sostenible”, con una estructura cada vez más orientada al valor añadido, una ocupación récord y un turismo de mayor gasto.

