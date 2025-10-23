El PP pide la comparecencia de Marlaska por la crisis migratoria y las "mentiras" sobre Frontex
Los populares exigen explicaciones tras el viaje del ministro a Argelia y reiteran la dimisión del delegado del Gobierno
El Partido Popular solicitará la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso para que detalle “todo lo tratado con las autoridades argelinas” en relación con la crisis migratoria que, sostienen, “desborda” a las instituciones de Baleares. Según el PP, el fenómeno ha pasado de unas 200 llegadas en 2018 a más de 6.000 en 2025, cifras que emplea para reclamar respuestas urgentes.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí, acusa al Gobierno de “negar durante años la ruta balear y el papel de las mafias” y de reaccionar tarde pese a las advertencias desde las islas y al viaje de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a Bruselas para pedir medidas europeas: “Llega tarde, muy tarde, pero es mejor que llegue”, afirma el dirigente popular sobre el desplazamiento del ministro a Argelia.
La formación eleva además el tono por la controversia de Frontex. Marí sostiene que “el Gobierno primero se negaba a pedirlo y luego su delegado miente al Senado al decir que estaba activado desde febrero. Es una vergüenza que Frontex haya tenido que desmentir al Gobierno de España, que va de ridículo en ridículo”, subraya, en referencia a la ausencia de una misión específica de la agencia en el archipiélago.
En ese marco, el PP reitera la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por “inacción” y por “mentir a la ciudadanía”. “Más pendiente de defender al sanchismo que a los ciudadanos de las islas”, añaden, y critican que “la única actuación conocida” sea “sembrar de barracones los puertos” mientras mantiene una “gira mediática” de reproches al Govern y a los consells insulares. “Debe irse a su casa y, si no lo hace, deben cesarlo de inmediato”, concluyen.
El PP remata su petición pidiendo que Marlaska aclare el uso de los mecanismos europeos, el papel de Frontex y el resultado de los contactos con Argelia, y que asuma las responsabilidades políticas derivadas de lo que califica de “mentiras” y “ridículos” del Ejecutivo en esta materia.
