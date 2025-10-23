Una 'performance', un manifiesto y muchos deseos: La llamativa puesta en escena de Cáritas para visibilizar a las personas sin hogar

Las entidades sociales Càritas Mallorca, Sojorn y Fundació La Sapiència han unido este jueves sus fuerzas en un acto que se ha convertido en mucho más que una conmemoración del Día de las Personas Sin Hogar -que tendrá lugar el próximo día 26-: ha sido un grito de emergencia social.

Con la presencia del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, la convocatoria no solo ha dado visibilidad a las más de 800 personas que carecen de un techo digno en la isla, sino que ha expuesto con crudeza la crisis residencial a través de los testimonios de quienes carecen de un hogar.

El acto, celebrado en la plaça Major, se ha iniciado con una performance a través de la cual una decena de personas se ha sentado en el escenario sobre cartones, simulando su vida en la calle, mientras una música emotiva y sobre la problemática tratada, ha creado una atmósfera de profunda reflexión.

Sueños por cumplir

Taltavull ha subido al escenario para destacar la importancia de la solidaridad. "Ayudar es ayudar a vivir, aunque sepamos que no podemos conseguir del todo lo que soñamos. Si somos solidarios, los sueños se llegan a realizar", ha afirmado, señalando la falta de vivienda como "uno de los problemas más graves que padecemos" y animando a "empezar soñando".

A continuación, varios usuarios de los centros de acogida de las entidades, ataviados con camisetas con el lema 'nadie sin hogar', han compartido sus "sueños silenciados", poniendo rostro a la estadística. Sus testimonios son un duro reflejo de la crisis residencial y social que atraviesa Mallorca.

Entre ellos, un hombre agradecido con Càritas por la ayuda recibida ha expresado su deseo de seguir animándose con la entidad y "ayudando en todos lo que pueda". Otra mujer, en nombre de un trabajador con empleo fijo, ha lamentado que le hayan denegado una hipoteca a pesar de su estabilidad laboral, y ha manifestado su sueño de tener una vivienda propia.

Las historias se han ido sucediendo, una tras otra, todas marcadas por la precariedad y la lucha diaria. Una usuaria con graves problemas de salud ha compartido la dureza de su situación: "Si no hubiera sido por Càritas, habría seguido en la calle". Otra mujer, usuaria en un centro de Binissalem, ha implorado por "hallar una casa donde nos acepten a mi hijo y a mí". El clamor ha sido unánime: "No hay vida sin un techo, sin un hogar", "Mi sueño es recuperar mi dignidad y un techo".

Una llamada a la esperanza

Tras la lectura de los diferentes deseos, la emoción ha dado paso a la reivindicación con la lectura de un manifiesto a cargo de Pedro, uno de los usuarios querido por todos, que ha hecho hincapié en la necesidad de que "toda persona tenga garantizado un nivel de vida digno, acceso a la salud, alimentación suficiente, asistencia médica y un hogar", derechos que lamenta que sigan siendo "inalcanzables para muchos".

El manifiesto ha visibilizado la diversidad de perfiles afectados: personas que, incluso trabajando, no pueden acceder a una vivienda, migrantes, víctimas de violencia machista, personas con problemas de salud mental, jóvenes extutelados, mayores sin pensión suficiente, personas LGTBIQ+ discriminadas y madres solteras. El mensaje ha sido claro: "Queremos visibilizar los sueños silenciados de quienes cada día se enfrentan a que sus derechos se esfumen".

Para finalizar, Taltavull ha vuelto a tomar la palabra para añadir el concepto "esperanza" a la reivindicación. Así, ha hecho énfasis en que los sueños compartidos "dan esperanza de que un sueldo me permita vivir, no solo sobrevivir" y de "que el sistema no me dé la espalda".

En declaraciones a la prensa al finalizar el acto, el Obispo ha subrayado la relevancia de este tipo de convocatorias. "Es un momento para darles voz y para sensibilizar a nuestra sociedad sobre el problema que hay", ha indicado, recordando la cifra de "más de 800 personas aquí en Mallorca, y sobre todo en Palma, que no tienen casa y que duermen en la calle, o que no se les reconoce el derecho que tienen".

Reflexionando sobre las historias escuchadas, Taltavull ha apelado a la empatía: "Son personas que uno piensa, si a mí pasara, ¿qué haría? Y cuando te encuentras con ellos dices, ¿y por qué? [...] Yo tengo que solidarizarme con todas estas personas."

El prelado ha destacado el compromiso histórico de la Iglesia con la pobreza, que considera su "objetivo primero, atender," y la necesidad de que los discursos se traduzcan en acción: "No podemos hacer muchos discursos sin prácticamente después ayudar y querer a estas personas. Una cosa ha de dar credibilidad a la otra".

Finalmente, Taltavull ha hecho una llamada a la "actitud personal" de cada ciudadano, instando a "dividirse" entre aquellos que piensan solo en ellos y "los que piensan también en los demás." En este sentido, ha abogado por el vínculo personal basado en la "empatía, solidaridad y preocupación," que deben complementar -ha subrayado- el "trabajo en equipo" de las instituciones como Càritas. "Creo que es importante que todo el mundo piense qué puede hacer por los demás," ha concluido.

El acto ha cerrado con una actividad en la que los asistentes han podido escribir sus propios sueños en pequeños papeles, simbolizando el compromiso colectivo de crear un futuro mejor, con respeto y dignidad para todos.