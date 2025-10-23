"Con la pensión no se puede pagar un alquiler en Mallorca": La realidad de los jubilados presentes en el acto de Cáritas sobre el sinhogarismo

Las palabras de Eloy Santos, un hombre de 76 años que trabajó durante 22 en el Ayuntamiento de Santa María, son un bofetón en la conciencia social. Eloy, que siempre cotizó y nunca conoció el paro, no está durmiendo en la calle por falta de voluntad, sino por la cruda realidad económica de Mallorca. "O pago una cosa, o pago la otra," resume su dilema, atrapado entre una pensión insuficiente y el desorbitado coste de la vivienda.

Su testimonio ha sido uno de los más duros en el emotivo acto celebrado este jueves por Càritas Mallorca, Sojorn y Fundació Social La Sapiència con motivo del Día de las Personas Sin Hogar. Un evento que comenzó con una performance de una decena de personas sentadas sobre cartones y se convirtió en un altavoz para los "sueños silenciados" de las más de 800 que, según las entidades, carecen de un hogar digno en la isla.

Eloy Santos, este jueves en la plaça Major. / Nair Cuéllar

"Algún día nos encontrarán muertos"

Eloy se encuentra ahora en el centro de Càritas de Inca, un refugio temporal que le permite sobrevivir a sus 76 años. Sin embargo, el miedo al futuro es palpable.

"Ahora me quedan tres meses, me han dado seis para estar allí," explica sobre el plazo que tiene en el centro. El recuerdo de las noches durmiendo en un hospital y la llegada del invierno le llenan de angustia: "Ahora cuando llega el invierno, todos los que estemos fuera, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues algún día nos encontrarán muertos."

El extrabajador municipal no duda en señalar a los responsables de esta situación, reclamando mayor compromiso social: "Este gobierno es un sinvergüenza. Tiene que ayudar un poco más."

A pesar de su situación, Eloy irradia gratitud y lanza una reprimenda a aquellos que no valoran la ayuda recibida: "Yo estoy muy contento. Muchos se quejan de la comida que dan, pero cuántos quisieran comer lo que comemos nosotros", se pregunta.

El miedo a volver a la calle

La situación de Leo Vigildo, otro de los participantes del acto, es igualmente precaria. Ha trabajado "de todo" en la vida —desde fábricas de zapatos y construcción hasta repartidor—, y ahora solo cobra la Pensión No Contributiva (PNC), una prestación que le impide acceder al mercado de alquiler.

"Con la PNC no puedes hacer nada", sentencia, explicando que el precio de la vivienda es su barrera infranqueable.

Actualmente, Leo vive de forma temporal en una finca, pero el anuncio de que se convertirá en un polígono industrial le ha puesto una fecha de caducidad a su estabilidad. La incertidumbre le asfixia: "Cuando me tenga que ir, pues me voy a encontrar otra vez en la calle."

Para él, Cáritas es un salvavidas diario. Acude al comedor social de Inca, donde encuentra algo más que un plato caliente: desayuno, actividades como dominó y, sobre todo, una vía de escape a la soledad. Aunque admite que a su edad "se llega a acostumbrar uno" a la situación, reconoce que el apoyo de la entidad es esencial para mantener un mínimo de vida social y dignidad.