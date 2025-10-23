¿Que pasaría en Mallorca si no se cambia la hora?

El debate sobre eliminar el cambio de hora estacional vuelve a ser orden del día, tras las declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que afirmaba el pasado lunes que “el cambio horario ya no tiene sentido”, declarando que apenas afecta a la salud y reconociendo que tampoco mejora de forma notable la situación medioambiental. Esta propuesta, pendiente de aprobación, tiene sus repercusiones, que en Mallorca serían especialmente significativas.

Estas son las consecuencias de mantener el horario actual

Si las Islas Baleares decidieran mantener el horario de verano de forma permanente, los días serían más largos en invierno, con más luz por la tarde, pero amanecería cerca de las nueve de la mañana en algunos meses.

Esta medida podría beneficiar a sectores como el de la restauración, porque, más horas de luz al final del día favorecería las actividades al aire libre, las terrazas y el comercio.

Sin embargo, no todos los efectos serían beneficiosos. En el ámbito educativo y laboral, empezar la jornada con oscuridad podría afectar al rendimiento y al estado de ánimo. Los ritmos biológicos y el sueño se verían alterados.

En este sentido, diversos estudios médicos realizados por el Hospital Quirón Salud manifiestan la importancia que tiene exponerse a la luz solar durante las primeras horas de la mañana, para sincronizar el ritmo biológico y ayudar al cuerpo a tener sueño a la hora adecuada, por la noche.

¿Gastaríamos más o menos en electricidad?

En el sector energético, otro de los históricos motivos que basan el cambio horario, el cambio sería casi impredecible. Es cierto que se consumiría menos electricidad por la tarde, pero se necesitaría más iluminación durante las primeras horas de la mañana, compensando así el gasto.

El Gobierno central aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el cambio de hora, una propuesta que se presentará al Consejo Europeo, que ya votó en 2019 a favor de su anulación, y en Mallorca y en las Baleares el debate sigue vivo.