Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares

La renovación de la flota de ambulancias programadas del Govern, presentada como una de las inversiones más ambiciosas del año en salud, se ha topado con un grave contratiempo: apenas un 20% de la plantilla de técnicos en emergencias sanitarias está capacitado para conducirlas porque superan el peso máximo permitido para el carné de coche. Ocho de cada diez trabajadores, aproximadamente, no tienen la licencia para llevar estos vehículos, por lo que están parados desde que llegaron a finales de septiembre. El error ha provocado una crisis interna en el servicio y la dimisión a marchas forzadas del que fue responsable de esta licitación, Daniel Llompart, jefe de personal del transporte sanitario no urgente del GSAIB, aunque sigue en el cargo mientras se subsana el grave error. Todo apunta a que su sustituto será Tomeu Tugores, que ya viene de ser dirigente en el sector de ambulancias en la empresa privada.

El problema afecta a las ambulancias blancas, las destinadas al transporte sanitario programado, es decir, 122 de los 246 vehículos que el Govern adquirió por casi 56 millones de euros. Las ambulancias de transporte urgente no se han visto afectadas. Cuando los vehículos llegaron a Baleares, a finales de septiembre, se comprobó que algunas superaban los 4.000 kilos de peso. A partir de 3.500 kilos, la ley exige el permiso C1, el mismo que se necesita para conducir camiones ligeros. Sin embargo, la mayoría de la plantilla solo dispone del carné B.

La flota está parada desde entonces. Para ponerla en marcha, el GSAIB ha optado por una solución de urgencia: reducir el peso de las ambulancias desmontando parte del equipamiento ergonómico que incorporaban de fábrica. Entre los elementos que están retirando hay plataformas hidráulicas para sillas de ruedas, anclajes reforzados o el suelo táctil antideslizante, que juntos suman varios cientos de kilos. Las adaptaciones reducen en gran parte las mejoras ergonómicas que había previstas: por ejemplo, sin rampas hidráulicas, los técnicos tendrán que subir a peso a los pacientes en sillas de ruedas, como hacen con los vehículos antiguos. "Las modificaciones en las ambulancias no afectarán a la calidad de la atención al paciente, pero sí a las condiciones laborales de los profesionales", advierte el secretario de acción sindical de USAE Baleares, Alejandro Juan.

Después de estas modificaciones, los vehículos deberán pasar una nueva inspección técnica y actualizar su ficha en la ITV antes de salir a la calle. Por otro lado, están buscando fórmulas para que los técnicos puedan obtener el carné C1. Una de las opciones que se plantea es canalizar la formación de los nuevos carnés a través del SOIB, pero la medida tardaría mucho en materializarse, entre otras cosas por la falta de examinadores en las islas.

Incentivos para sacarse el carné

La nueva flota se presentó este verano como un salto histórico con una inversión de 55,9 millones de euros. El IB-Salut prometió "la flota terrestre más puntera de España", con ambulancias dotadas de tecnología avanzada, climatización mejorada y camillas eléctricas. El contrato de arrendamiento, adjudicado a la empresa Fraikin Assets SAS, preveía sustituir los antiguos vehículos Mercedes, con más de 400.000 kilómetros y ocho años de servicio, por una flota moderna y eficiente. Pero ha salido más caro de lo esperado, porque los equipamientos extras pesan demasiado y casi ningún técnico puede ponerse al volante. "La flota es muy buena, el problema es que casi nadie puede llevarla", resume Juan.

El sindicato reclama que el GSAIB incentive económicamente la obtención del carné profesional, del mismo modo que lo hacen empresas públicas como el Ibanat con su personal técnico. "Sacarse el C1 cuesta cerca de mil euros y además hay que renovarlo cada cinco años, pagando la revisión. Si se abonara un plus mensual por tenerlo, los técnicos se animarían", explica Juan.

La situación ha generado malestar y mucha incertidumbre entre los trabajadores, especialmente entre los temporales, que temen no ser renovados al no poder conducir los nuevos vehículos. El comité de empresa ha mediado para garantizar que no haya despidos y que se adapten las ambulancias antes de ponerlas en servicio. "Exigimos soluciones estables: que se incentive el carné profesional y garantizar que ningún técnico se verá afectado por un fallo de planificación", insiste Juan.

De momento, los talleres trabajan a puerta cerrada para aligerar los vehículos. Ya se ha modificado parte de la flota, pero todavía no hay fecha para que salgan a la calle. Mientras tanto, las ambulancias antiguas continúan circulando pese a haber superado su vida útil, con más de ocho años de antigüedad, lo que obliga a prolongar su uso más allá de lo previsto. Además, los vehículos antiguos se averían con mucha frecuencia, y ahora tardan más en repararse al haber caducado la concesión anterior, lo que ralentiza el servicio y genera retrasos en los traslados y altas hospitalarias.