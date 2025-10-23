Turismo
Marcial Rodríguez asiste a un congreso de innovación en Sevilla
El conseller insular defiende el papel de Mallorca en la gestión inteligente de los destinos
El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, se ha desplazado a Sevilla para asistir al Tourism Innovation Global Summit, que se celebra estos días y participó ayer en una mesa redonda en la que defendió la importancia del proyecto Mallorca PID, una iniciativa con la que se busca mejorar la gestión turística de la isla mediante herramientas digitales, datos abiertos e interoperabilidad entre sistemes. En este sentido, Rodríguez formó parte en una mesa redonda en la que, bajo el título La Plataforma Inteligente de Destinos al Servicio del Turismo, el conseller pudo defender el proyecto y comentar las líneas estratégicas de la PID, cuyo objetivo es facilitar una gestión más avanzada y eficaz del turismo en la isla, combinando información en tiempo real y soluciones digitales.
