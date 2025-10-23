Manuela Cañadas da más miedo

Incluso quienes estamos radicalmente en contra de la inmigración irracional, sobre todo de la procedente de países ricos o canalizada por Son Sant Joan, debemos matizar a Manuela Cañadas en «los vecinos sienten miedo cuando llega una patera». La diputada de Vox, si es que sigue en el ultrapartido porque también ha sido represaliada, asusta mucho más que «los hombres fornidos que nos invaden», en su descripción de la erótica de la inmigración.

Determinar que Alfonso Rodríguez vive desconectado de la realidad, tanto de fronteras afuera como de Frontex adentro, no constituye precisamente una revelación. La enésima torpeza del Denegado del Gobierno no oculta que Marga Prohens presumía la semana pasada en Bruselas de que había logrado por sí sola el compromiso con Balears de la Guardia de Fronteras de la UE, acusada por los activistas de generar «muerte, tortura y violencia ».

Por tanto, Prohens presume olvidando que Frontex solo actúa «a petición de un Estado miembro», y después culpa al PSOE del fracaso inevitable del Govern. Los políticos de ultraderecha deberían inspirarse en la astucia del obispo Sebastiá Taltavull. Como los vecinos rechazan los centros de acogida a migrantes, los inmuebles sacros se desamortizarán en hoteles.

Si PP/Vox preservaran una brizna de inteligencia, entenderían que la preservación de Rodríguez Badal es su mejor garantía de continuar en el poder, más eficaz incluso que las mascarillas. Deberían condecorar al Denegado en lugar de dimitirlo.