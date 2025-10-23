El fuerte viento derriba la cúpula de una escuela de Porto Cristo
El fuerte viento ha derribado este jueves la cúpula interior de la Escola Mitjà de Mar de Porto Cristo. Como medida de precaución, los alumnos han sido confinados en las aulas. Mientras tanto, Bombers de Mallorca han acudido al lugar para tratar de asegurar la estructura y averiguar si existía aún riesgo de desplome.
Los hechos se han producido la mañana de este jueves en Porto Cristo. La Agencia Estatal de Meteorología ya había advertido del riesgo de que se registraran en Mallorca rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. La caída de árboles y ramas ha sido la tónica en muchos puntos de la isla durante la mañana.
Asegurar la estructura
Al tener conocimiento del desplome de la cúpula interior de la Escola Mitjà de Mar de Porto Cristo, dotaciones de Bombers de Mallorca se han desplazado hasta el centro escolar. Estos se han dedicado en primera instancia a retirar el material caído y asegurar la estructura para evitar que se produjeran nuevos desprendimientos.
